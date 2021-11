V Mimoni stavějí nový skatepark, překážky muselo schválit Povodí

Brzy tu budou posouvat hranice svých schopností na skateboardech, koloběžkách, inline bruslích nebo BMX kolech.

„Studii máme z loňska, před několika týdny jsme začali bagrovat,“ uvedl starosta Mimoně Petr Král. Město by chtělo park dokončit ještě letos, ale nejvíc teď bude záležet na počasí. Kdyby se razantně ochladilo, museli by práce dokončit pravděpodobně až v dubnu.

Stavba vyjde asi na dva a půl milionu korun. Rozdělí se jednak mezi společnosti, které zajišťují zemní práce a beton, ale větší část připadne na překážky z oceli a ze dřeva. Přejíždění překážek kolečky by nemělo způsobovat hluk, materiály musí být odolné vůči výkyvům počasí i opotřebení. Studie klade důraz také na tvrdost, pružnost a další mechanické vlastnosti povrchu, aby se z něj mohli jezdci dobře odrážet.

Mimoňští skateboardisté se tak mohou těšit třeba na rozjezdový rádius, street rail, bankový roh, scooter funbox a minispinu nebo na dvoustupňovou bednu.

Jelikož se skatepark nachází poblíž řeky Ploučnice, která se v minulosti už několikrát vylila ze svých břehů, vyžádalo si Povodí Ohře matematický model, který měl simulovat, jak by se případné povodně podepsaly na území skateparku. „Jinak by nám to nedovolili postavit. Nakonec se zjistilo, že by se řeka zvedla o dva centimetry a po dvaceti metrech by se to celé rozpustilo,“ poznamenal Král.

Nový skatepark buduje také Česká Lípa u základní školy Špičák, na pumptracku řádí závodníci ve Volfarticích, skatepark má i Kamenický Šenov a krytý bikepark je v nedaleké Stráži pod Ralskem.