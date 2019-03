Zámek odstřelili komunisté, teď má odpudivé náměstí v Mimoni zmizet

6:17 , aktualizováno 6:17

Kdyby se vyhlašovala anketa o nejškaredější náměstí, Mimoň by byla mezi favority. Tvoří jej louka a živelné parkoviště. Město doplácí na zpupný akt komunistů, kteří zde dynamitem nechali odstřelit zámek i radnici, jediné historické památky, které uzavíraly náměstí ze dvou stran. Brzy by se to mělo změnit.