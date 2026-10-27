Když se v 26 letech dostal do vedení Ralska, byl druhým nejmladším starostou v republice. Nyní se čtyřiatřicetiletý Miloslav Tůma rozhodl politiku opustit a naplno se vrátit k práci projektanta. V rozhovoru pro iDNES.cz hodnotí své působení v čele města a vysvětluje svůj pohled na známé kauzy.
Ve vedení města jste byl osm let, na samém začátku jste byl jedním z nejmladších starostů v republice. Jak vzpomínáte na své začátky, bylo těžké se prosadit?
Já jsem to hrozně moc chtěl. Tenkrát to pro mě byl středobod vesmíru. Snažil jsem se hodně pomáhat lidem. S kolegy, kteří do toho šli se mnou, jsme se snažili nastavit laťku tak, aby lidé viděli, že když se chce, tak to jde. Ale samozřejmě to pro mě bylo náročné. Bylo mi šestadvacet let, to ještě lidé chodí na party, a já jsem najednou měl na starosti rozlohou čtvrté největší město v republice, musel jsem rozhodovat velké věci a nebylo to úplně jednoduché. Přiznám se, že byly i momenty, kdy jsem chtěl skončit, ale vždy jsme to nějak přežili.
Podcastové studio zpětně hodnotím jako špatné rozhodnutí. Ale že se tu prodával pozemek, kde byla cena stanovená znaleckým posudkem a někdo ho koupil a následně přeprodal za více peněz, to se v Ralsku děje docela běžně.