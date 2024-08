Záhadný léčitel proti ďáblovi. Miloň Čepelka namluvil audioknihu o Kittelovi

„Je to třináct let, co jsme vydali knížku Doktor Kittel: Severočeský Faust v legendách a pověstech, u které jsme dělali asi šest dotisků. Je velmi úspěšná,“ poznamenal Jan Vokurka, jednatel společnosti Kitl, jež knihu i její audioverzi představila veřejnosti. Nahrávka je k dostání na CD a také ji bude vysílat Český rozhlas jako četbu na pokračování.

Audioknihu si zájemci mohou koupit na webu společnosti za 249 korun. Každé limitované CD, jehož obal zdobí kresba Eduarda Enzmanna, nese vlastnoruční podpis Miloně Čepelky. Ten vybrané pasáže z úzké čtyřiašedesátistránkové knížky načetl za dvě odpoledne.

„Jsou to střípky ze života, které se tradují o doktoru Kittelovi. Co všechno zažil, že byl snad ve spojení s ďáblem, o tom, že souboj s ním vyhrál a skončil dobře. Všechny tyto zajímavé a trošičku tajemné věci z Krásné jsem namluvil. Neví se, co všechno je pravda a co je vybájené,“ podotýká Čepelka.

„Věřím, že česká zvuková podoba páně Fischerovy knížky o Kittelově vítězném zápase s králem pekel stojí v tom klání na správné straně. A proto jsem jí nikoli jen půjčil, ale rád a s chutí odevzdal svůj hlas,“ dodává Miloň Čepelka.

Kromě výroby sirupů, Vratislavické kyselky či zmíněné vydavatelské činnosti firma Kitl letos iniciovala také sbírku na obnovu Svatých schodů v kostele sv. Josefa v Krásné na Jablonecku, který doktor Kittel nechal postavit. Přestože sbírka stále probíhá, restaurátoři už se pustili do rekonstrukce. „V polovině září by Svaté schody měly být přístupné veřejnosti,“ uzavřel Vokurka.