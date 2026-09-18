Politická debata Liberec volí! se konala ve čtvrtek v podvečer v Centru Babylon. Na pódiu usedlo sedm kandidátů na primátora. Pořadatelem byl Milion chvilek pro demokracii a také regionální televize rtm+.
„Debatu jsme uspořádali proto, že v Liberci žádná jiná debata nebyla. Původně to měl moderovat někdo jiný, náš kolega. Nicméně jak debata narůstala, bylo zjevné, že to svými vlastními silami nedokážeme. Sháněli jsme různé redaktory, až jsem dostala kontakt na pana Punčocháře. Byla to trochu z nouze ctnost,“ řekla redakci iDNES.cz koordinátorka Milionu chvilek pro demokracii v Libereckém kraji Markéta Švarcová.
Měla jsem z toho za sebe dobrý pocit, ale rozumím tomu, že je tam tento problém. Kdybych měla jiného pana Punčocháře, bez tohoto škraloupu, tak po něm sáhnu.