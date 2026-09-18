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Politickou debatu Milionu chvilek vedl moderátor odsouzený v korupční kauze

Jan Pešek
  16:43

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Předvolební debata Milionu chvilek pro demokracii v Liberci. Zcela vlevo moderátor Jan Punčochář (17. září 2026) | foto: Milion chvilek pro demokracii

Milion chvilek pro demokracii sklízí kritiku za volbu moderátora, který vedl předvolební debatu v Liberci. Mikrofonu se ujal někdejší známý moderátor Partie na Primě a současný ředitel regionální televize rtm+ Jan Punčochář. Zkušený spíkr totiž nedávno uzavřel dohodu o vině a trestu v jedné z největších korupčních kauz na severu země. Odnesl si podmínku a peněžitý trest. V minulosti také dostal pokutu od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Politická debata Liberec volí! se konala ve čtvrtek v podvečer v Centru Babylon. Na pódiu usedlo sedm kandidátů na primátora. Pořadatelem byl Milion chvilek pro demokracii a také regionální televize rtm+.

„Debatu jsme uspořádali proto, že v Liberci žádná jiná debata nebyla. Původně to měl moderovat někdo jiný, náš kolega. Nicméně jak debata narůstala, bylo zjevné, že to svými vlastními silami nedokážeme. Sháněli jsme různé redaktory, až jsem dostala kontakt na pana Punčocháře. Byla to trochu z nouze ctnost,“ řekla redakci iDNES.cz koordinátorka Milionu chvilek pro demokracii v Libereckém kraji Markéta Švarcová.

Měla jsem z toho za sebe dobrý pocit, ale rozumím tomu, že je tam tento problém. Kdybych měla jiného pana Punčocháře, bez tohoto škraloupu, tak po něm sáhnu.

Markéta Švarcovákoordinátorka Milionu chvilek pro demokracii

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Politickou debatu Milionu chvilek vedl moderátor odsouzený v korupční kauze

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Předvolební debata Milionu chvilek pro demokracii v Liberci. Zcela vlevo...

Milion chvilek pro demokracii sklízí kritiku za volbu moderátora, který vedl předvolební debatu v Liberci. Mikrofonu se ujal někdejší známý moderátor Partie na Primě a současný ředitel regionální...

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