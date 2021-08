Liberecká opozice chce kvůli bytům odvolat radního, ten vinu odmítá

Pokud radní Michal Hron sám nevyvodí politickou odpovědnost, navrhneme po prázdninách jeho odvolání. To vzkazuje opoziční Změna pro Liberec vedení města.



Podle Změny přivodil Hron svým jednáním zbytečný stres družstevníkům a přispěl k tomu, že se z rozpočtu města vydávaly peníze za právní služby, které věc nikam neposunuly.

„Před dvaceti lety uzavřelo město s družstevníky smlouvu, ve které se zavázalo, že na ně po 20 letech od kolaudace převede své podíly za korunu. Ale loni v květnu prohlásilo vedení města, že smlouvy jsou absolutně neplatné. Opíralo se přitom o chybné závěry radního Hrona, který ani není právník. Tímto byl zahájen více než roční střet města s družstevníky, aby vše nakonec skončilo tak, jak bylo v původních smlouvách napsáno. Čili rok zbytečných hádek, desítky promrhaných hodin a minimálně jeden milion korun z veřejné kasy vyhozený v této kauze za právníky. Pan radní Hron by se měl k této záležitosti postavit čelem a za vyhozené veřejné peníze a stres družstevníkům přijmout odpovědnost,“ sdělil předseda zastupitelského klubu Změny Jindřich Felcman.

Michal Hron byl před rokem pověřen, aby našel podmínky, za kterých město své podíly na družstva převede. Hron ale tvrdil, stejně jako primátor Jaroslav Zámečník, že původní smlouvy jsou absolutně neplatné a navrhoval několik způsobů převodu, které ovšem družstva odmítala.



Lidé by totiž museli doplácet místo symbolické jedné koruny desetitisíce až statisíce korun. Hronovy návrhy tak družstevníci neustále odmítali.



„Problém byl v tom, že město ustanovilo pracovní skupinu, aby to řešila, ale ta skupina měla jednoho člena. Pana radního Hrona. Širší tým lidí s různými profesemi a zkušenostmi by jistě jednal efektivněji, diskutovalo by se více návrhů a bylo by to demokratické,“ řekla Lenka Šlapáková z BD Tyršova a členka spolku Spravedlnost pro bytová družstva.

Díky aktivitě členů ODS, ANO a opozice i samotných družstevníků vše nakonec dopadlo tak, jak původní smlouvy určovaly. Na konci července už se první bytové družstvo mohlo radovat, že převod bude za původní jednu korunu. Ještě letos by měl proces proběhnout i u dalších tří družstev, u kterých vypršela dvacetiletá lhůta.



Radní Hron obvinění ze šikany odmítá. „Já jsem si vloni v květnu dal za cíl vyřešit úkol tak, aby řešení bylo v souladu se zákony a pro družstevníky v souladu s jejich očekáváním. Ten úkol jsem splnil a jako člen rady i zastupitelstva jsem se své funkci ani svým voličům nezpronevěřil. Možná jsem šikanoval družstevníky tím, že jsem připravil celkem tři návrhy, z toho dva úplatné ve výši 32 tisíc Kč za byt z důvodu eliminace daňových dopadů a jeden bezúplatný formou dotace na pořízení bytu. Ale pokud vím, žádný jiný zastupitel nepředložil vůbec nic,“ sdělil Hron pro server Náš Liberec.



Což ale není pravda, protože opozice trvala na dodržení původních smluv a radní Petr Židek z ODS měl připravenou taktéž bezúplatnou variantu, kterou ale zastupitelé neschválili. Podle primátora Zámečníka (SLK) je požadavek na Hronovo odstoupení nesmysl.



„Je to jen laciné představení některých členů opozice. Michal Hron řešil problematiku převodu bytových družstev od začátku a odvedl na tom zdarma obrovský kus práce. Věnoval tomu stovky hodin a přišel s řadou důležitých, pro celý vývoj kauzy klíčových poznatků, které vždy opíral primárně o názory renomovaných právních kanceláří. Zároveň navrhl několik možných řešení, jak nešťastný příběh s převodem bytů na družstevníky řešit. Žádné z nich ale všechny strany sporu nepřijaly, což se může stát,“ zastává se Hrona primátor.

Za najaté právníky ohledně převodu bytů zaplatí Liberec 1 742 950 korun bez DPH. Nejvíc obdrží kancelář Máchal a Bobek, která trvala na neplatnosti smluv, a to 913 950 korun bez DPH. Druhá najatá právní kancelář Arzinger a partneři, která měla připravit smlouvy na převod bytů, ale nakonec od toho ustoupila, dostane v součtu 179 tisíc. V pořadí třetí kancelář Joukl a partneři, která jako jediná bylo ochotná sepsat smlouvy o převodu za korunu, by za přípravu smluv pro tři první bytová družstva měla dohromady obdržet maximálně 650 tisíc.



„Při srovnání cen je však namístě zohlednit nejen celkovou sumu, ale také rozsah služeb a objem úkonů, které zástupci jednotlivých kanceláří prováděli. Včetně hodinové sazby. Například kancelář Máchal a Bobek musela provést nesrovnatelně větší objem práce a právních úkonů, které se později staly podkladovým materiálem pro další právníky. Zároveň měla nejlevnější hodinovou sazbu,“ upozornil mluvčí magistrátu Tomáš Tesař.