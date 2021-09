Do České Lípy se vrátily historické autobusy. Návštěvníci se mohli i svézt

Doprava zdarma po celý den. Tak Česká Lípa oslavila v sobotu 18. září šedesát let městské hromadné dopravy. Návštěvníci tradičních „Dnů s historickými autobusy“ se mohli svézt veterány, které před desítkami let křižovaly ulice města.



„Jsou to autobusy ze šedesátých až devadesátých let minulého století, které mnozí z nás ještě pamatují. Jízdou se tak mohou vrátit do dětství,“ řekl Jakub Vyskočil, majitel skupiny BusLine, která nyní přepravu v Lípě zajišťuje. Řidiči se tentokrát posadili za volant vozů Škoda RTO, Karosa ŠL 11 a Karosa z řady 700.



Na svezení se čekaly fronty, děti při nástupu dostávaly kopie tehdejších jízdenek za 60 haléřů, postarší muži na zastávce Sokolská s pohledem upřeným na retro autobusy vzpomínali na své cestovní zážitky.

„Tyhle pekáče, jak se jim říká, si dobře pamatuju. Vybavují se mi vzpomínky na dětství,“ popsal Jiří Karel. „Veteránem zrovna jednou moje vnoučata. Alespoň se tady můžou podívat, čím jsme jezdili jako děti my a čím teď jezdí oni,“ ukázal na nové moderní autobusy zaparkované opodál.

Starostka města Jitka Volfová s Ondřejem Polákem, dopravním ředitelem společnosti BusLine, dva nízkopodlažní autobusy Iveco Crossway před zraky diváků pokřtili. Jeden přitom podle Poláka vyšel společnost na 4,5 milionu korun. Nové autobusy doplnily českolipskou flotilu, která čítá kolem 25 vozů.

„V provozu máme vždycky dvacet autobusů, nejvytíženější jsou v době od sedmé ranní do osmé večerní,“ uvedl Tomáš Krejčík z odboru dopravy v České Lípě. Většina z nich vozí hlavně lidi na směny a děti do škol. „Všechny autobusy jsou bezbariérové,“ dodal.

Cestující se podle Poláka brzy dočkají novinek – u řidiče budou moci zaplatit i kartou. Nová odbavovací zařízení mají být spolehlivější, jednodušší na obsluhu i na údržbu.

„Dneska se platí buď hotově, nebo pomocí Opuscard. To zůstane zachované i do budoucna. Navíc ale přibude možnost uhradit jízdné platební kartou nebo aplikací Idolka v mobilu,“ předeslal dopravní ředitel BusLine. Původně chtěli nové systémy spustit už v prosinci, to ale nestihnou. Polák ujistil cestující, že nejpozději je nainstalují do června příštího roku. Většinu nákladů prý zaplatí z dotací Liberecký kraj. „Provoz jednoho nového odbavovacího strojku stojí přibližně dvacet tisíc korun ročně,“ doplnil.

Před šedesáti lety se v České Lípě jezdilo jen na dvou linkách, dnes si mohou cestující vybírat ze šestnácti. „Společně s dopravcem se snažíme, aby městská autobusová doprava byla dostupná pro všechny. Aby spoje navazovaly na linkové autobusy a vlaky, a lidé se tak pohodlně dostali do práce, do školy nebo k lékaři,“ řekla starostka Jitka Volfová. Věří, že díky podnětům od občanů se daří služby neustále zlepšovat.