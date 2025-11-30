Mezihvězdná kometa je vidět i z Česka, upozornil liberecký astronom

Objekt, který poprvé spatřili v červenci z Chile, rozpoutal mezi pozorovateli diskuse. Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) vyvrátil spekulace, že by šlo o mimozemskou sondu, nadto ujistil pozemšťany, že pro Zemi žádné nebezpečí nepředstavuje.
„Je to směs ledu a prachu. Výjimečná je však tím, že k nám přiletěla od jiné hvězdy. A nyní se konečně objevila i na naší ranní obloze. Nejedná se o nic mimozemského, ale pouze o mimo naši sluneční soustavu,“ vysvětlil Gembec, popularizátor astronomie a vedoucí planetária v iQlandii.
Mezihvězdný objekt zachytil 19. listopadu z Frýdlantska přes deseticentimetrový dalekohled. Současně pro Českou astronomickou společnost připravil rozsáhlý rozbor komety a její dráhy.
K pozorování komety nestačí pouhé oko, na to je příliš slabá. Dobře však poslouží malý dalekohled nebo teleobjektiv. „Ideální podmínky nastávají krátce před začátkem civilního svítání. Vyžadují ale tmavou oblohu a jasné počasí,“ doplnila Veronika Slavíková z iQlandie.
Zeleně zbarvená kometa Sluneční soustavou proletí jen jednou a už se nevrátí. K Zemi se podle NASA nejvíce přiblíží 19. prosince a pozorovatelná bude až do jara.
