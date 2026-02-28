Zapomenutí borci ze Stráže. Na olympiádě váleli v metané už před válkou

Matěj Klimša
  8:12
Curling dnes už patří mezi zavedené olympijské sporty a v Itálii se na právě skončených zimních hrách představili i čeští sportovci. Málokdo však ví, že v podobném sportu, metané, zápolili před devadesáti lety na olympiádě i sportovci ze Stráže pod Ralskem.
Fotogalerie1

Historický snímek ukazuje metanou na strážském rybníku. Na přelomu století se ve Stráži utvořil bruslařský klub a někteří jeho členové se začali zabývat metanou. | foto: Kniha Stráž pod Ralskem – Obrazy z dějin města

Dnes už o tom téměř nikdo neví. Stráž pod Ralskem měla olympioniky. V roce 1936 startovali tři místní na hrách v německém Garmisch-Partenkirchenu.

Tehdy se olympijských her účastnili hráči metané. Jde o sport na podobném principu jako curling. Hra pochází z alpských zemí a do Stráže pod Ralskem se dostala v 19. století. Tehdy lidé metané říkali střílení na ledu.

„Na přelomu století se ve Stráži utvořil bruslařský klub a někteří jeho členové se začali zabývat metanou. V roce 1914 byly tyto hry zařazeny do sportovních programů a přijaty i Německým svazem ledních sportů,“ přiblížili ve své knize „Stráž pod Ralskem – Obrazy z dějin města“ historici Marie a Břetislav Vojtíškovi, kteří se v roce 2000 stali čestnými občany České Lípy.

Překvapení pro svaz

Nadšení sportovci ze Stráže se na olympijských hrách umístili na pátém místě. O původu hráčů z Českolipska doteď nevěděli ani členové Českého svazu metané.

„Víme o tom, že byla československá reprezentace na olympijských hrách, ale to je asi tak všechno. My vůbec nevíme, odkud ti lidé pocházeli, protože ta tradice se ve Stráži nedochovala,“ vysvětlil předseda svazu Michal Madara a dodal, že informace o historii sportu v Čechách jsou kusé.

„My jsme mysleli, že je to doména jen jihozápadních Čech, tady ta tradice pokračuje,“ doplnil předseda Madara. První dochované písemné zmínky o metané pocházejí z roku 1192. Do Čech pak hra přišla právě v 19. století. Jediným místem, kde tradice sportu nebyla nikdy přerušena, je obec Lenora v Jihočeském kraji, kde se hraje od roku 1834.

Kotouč místo kamene

Zatímco curling se hraje na kruhový terč s pevným středem, metaná se hraje na obdélník, ve kterém je takzvaný puk. „S ním se dá v rámci obdélníku i různě manipulovat. Má to více herních variant než curling. V curlingu se dá metením kámen zatočit. V metané to moc nejde, ale dá se popotáhnout puk,“ nastínil Madara. Rozdíl je i ve tvaru náčiní. Zatímco curling používá kameny, v metané je to kotouč, který připomíná trychtýř.

Náčiní na metanou také prošlo v posledních desetiletích vývojem, díky čemuž se stala celoročním sportem. Metaná už se nemusí hrát pouze na ledu, ale dá se hrát i na rovných asfaltových, betonových nebo třeba dlážděných plochách.

Kámen váží 19 kilo a stojí 50 tisíc. Jak se hraje curling s českými olympioniky

Metaná na zimních olympijských hrách běžně není, od těch letošních však hráči účast očekávali. „Protože je to sport alpských zemí, tak jsme čekali, že si to Itálie prosadí. Pořadatelská země má právo vzít si jeden ukázkový sport. Bohužel zvolili skialpinismus místo nás, a tak sedíme doma,“ popsal s nadsázkou Madara, který věří, že se v budoucnu metaná na olympijské hry vrátí.

Málo diváků i peněz

Sport na hrách není především kvůli nízké popularitě u diváků a nedostatečnému financování.

„Zároveň to ještě před pár lety nemělo zastoupení na všech světadílech. Federace na tom však zapracovala a už se hraje třeba v Keni, Tunisu, Brazílii, Austrálii, Indii nebo Kanadě,“ vyzdvihl předseda svazu.

Členské základny má metaná v alpských zemích několikanásobně větší než v Česku. „Máme asi 400 registrovaných hráčů, v Německu a Rakousku jich je 300 tisíc,“ upřesnil Madara.

13. ledna 2026
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Viděli jste monolyžaře? Svědky tragédie v Harrachově pomáhá hledat i dcera zemřelé

V Harrachově se 20. února 2026 po poledni srazili na sjezdovce muž a žena....

Účastník páteční tragické srážky na sjezdovce v Harrachově, při níž zemřela starší lyžařka, jel na monolyži. Policii se zatím žádná svědci střetu nepřihlásili, s jejich hledáním nyní prostřednictvím...

Po srážce na sjezdovce v Harrachově zemřela lyžařka. Policie hledá svědky

V Harrachově se 20. února 2026 po poledni srazili na sjezdovce muž a žena....

V Harrachově se dnes po poledni srazili na sjezdovce muž a žena. Lyžařka v seniorském věku přes zásah zdravotníků zemřela. Nehodu vyšetřuje policie, kriminalisté nařídili soudní pitvu. V této zimní...

Starého mastodonta nahradí vzdušný hrdina. Liberec ukázal návrh zázemí lanovky na Ještěd

Architekti slibují minimalistické řešení, které respektuje historii a otevírá...

Mezistanici a rozšířený parkovací dům ukázalo město Liberec lidem jako návrh zázemí nové lanovky na Ještěd. Moderní stavba má posunout provoz dráhy na úroveň 21. století. Architekti slibují...

Unikátní podívaná. Obří lilie kvete jen jednou za život, v Liberci právě teď

V Botanické zahradě v Liberci vykvetla po 31 letech Doryanthes palmeri. (únor...

V Botanické zahradě v Liberci vykvetla po 31 letech Doryanthes palmeri. Jde o impozantní rostlinu z východní Austrálie známou také jako obří oštěpová lilie. Její kvetení je výjimečnou událostí, která...

Slavia - Liberec 1:0, dva neuznané góly domácích, z penalty pak rozhodl Chorý

Gólová radost Tomáše Chorého v Edenu proti Liberci.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení. Ve 23. kole zvítězili doma nad Libercem 1:0 a minimálně do neděle zvýšili svůj náskok v čele na osm bodů před Spartou, kterou navíc čeká...

Zapomenutí borci ze Stráže. Na olympiádě váleli v metané už před válkou

Historický snímek ukazuje metanou na strážském rybníku. Na přelomu století se...

Curling dnes už patří mezi zavedené olympijské sporty a v Itálii se na právě skončených zimních hrách představili i čeští sportovci. Málokdo však ví, že v podobném sportu, metané, zápolili před...

28. února 2026  8:12

Senior odevzdal cizinci v igelitce 540 tisíc, aby se mu zhodnotily. Už mířily pryč

Důvěřivý senior dal muži 540 tisíc, protože věřil v jejich zhodnocení.

Policisté v minulých dnech zastavili na dálnici D35 řidiče, u kterého našli větší množství peněz. Dvacetiletý cizinec však nebyl schopen policii objasnit jejich původ. Ta na místo přivolala hlídku...

27. února 2026  18:46

Volejbalový pohár získají Šelmy, nebo Prostějov. Kluby z Čech končí

Prostějovské libero Tereza Slavíková přihrává podání ostravských volejbalistek.

Ve finále Českého poháru volejbalistek se utkají favorizované Šelmy Brno a rekordmanky s deseti trofejemi z Prostějova. Šelmy, které domácí pohár zatím nikdy nezískaly, potvrdily roli lídra extraligy...

27. února 2026  18:16

Mola, lávky, gabiony. Hasičská nádrž se mění na odpočinkový biotop

Bývalá hasičská nádrž v Hrádku nad Nisou se mění v biotop.

Neudržovaná hasičská nádrž v Dolním Sedle v Hrádku nad Nisou se mění v biotop s možností koupání i odpočinku. Hotová je zeď oddělující nádrž od biotopu, na svém místě jsou už i stavidla, mola a...

27. února 2026  16:26

Dědička rodu Walderode získá mobiliář zámku Hrubý Rohozec, NPÚ se neodvolá

Zámek Hrubý Rohozec (29. ledna 2026)

Mobiliář státního zámku Hrubý Rohozec v Turnově náleží Johanně Kamerlanderové, dědičce rodu Walderode. V pátek o tom rozhodl okresní soud v Semilech, verdikt ale není zatím pravomocný. Vdova po...

27. února 2026  8:37,  aktualizováno  14:12

Padesátka Jindřicha Trpišovského. Proč se nestal novinářem a jak chtěl řídit kamion

Premium
Hlavní trenér SK Slavia Praha Jindřich Trpišovský.

I když se mu slavit nechce, nevyhne se tomu. Letos ne. Už i Jindřicha Trpišovského, kouče fotbalové Slavie, dohnala padesátka. Právě teď, v pátek 27. února. „Po zápase s Libercem mi pánové Tvrdík s...

27. února 2026

VIDEO: Nové služební zvíře? Zbloudilé jehně se nechtělo hnout od strážníků

Strážníci z Mimoně odchytli jehně.

Ke zbloudilému jehněti vyjížděli strážníci z Mimoně na Českolipsku. Zvíře uteklo svému majiteli a zatoulalo se. Se strážníky, které přivolala místní žena, jehně spolupracovalo, nechalo se chytit a...

26. února 2026  17:44

Liberec opraví dosluhující most přes řeku Nisu, je na hranici životnosti

Liberečtí radní chystají opravu mostu přes Lužickou Nisu v Londýnské ulici.

Liberečtí radní chystají opravu mostu přes Lužickou Nisu v Londýnské ulici. Řidiči ho využívají jako objízdnou trasu při uzavření průtahu městem. Podle náměstka primátora Adama Lenerta jde o letošní...

26. února 2026  16:53

Z rodinného dědictví světovou značkou. Podnikatelka roku vyrábí skleněné perle

Titul v soutěži Podnikatel roku 2025 Libereckého kraje získala Zuzana Slámová.

Titul EY Podnikatel roku 2025 Libereckého kraje převzala Zuzana Slámová, majitelka společnosti G&B beads zabývající se ruční výrobou tradičních českých skleněných perlí. Porota ocenila mimořádnou...

26. února 2026  12:34

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Potyčka v utkání Liberce se Spartou.

Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...

25. února 2026  21:20

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Unikátní podívaná. Obří lilie kvete jen jednou za život, v Liberci právě teď

V Botanické zahradě v Liberci vykvetla po 31 letech Doryanthes palmeri. (únor...

V Botanické zahradě v Liberci vykvetla po 31 letech Doryanthes palmeri. Jde o impozantní rostlinu z východní Austrálie známou také jako obří oštěpová lilie. Její kvetení je výjimečnou událostí, která...

25. února 2026  15:17

Podepsáno. Ještěd patří kraji, radiokomunikace v něm zůstanou

Vrchol Ještědu s vysílačem a hotelem

Liberecký kraj dnes podepsal smlouvu o koupi hotelu a vysílače Ještěd. Za budovu kraj Českým Radiokomunikacím (ČRa) zaplatí 181 milionů korun, další téměř tři miliony korun přidá za mobiliář,...

25. února 2026  9:40,  aktualizováno  12:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.