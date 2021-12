Liberci chybí městské byty, téměř padesát jich postaví místo bývalé školy

Liberec tak postupně začíná řešit nedostatek bytů ve městě. Na začátku 90. let získalo město od státu zhruba 18 000 bytových jednotek. Postupnou privatizací se ale jejich počet snížil v Liberci na dnešních 1200 městských bytů.

„To je na stotisícové město žalostně málo. Navíc polovina z nich je v domech s pečovatelskou službou nebo jsou bezbariérové, určené pro handicapované. Naše aktivní bytová politika je jen minimální, všechny byty jsou obsazené a uvolňují se, jenom když se nájemník přestěhuje nebo zemře,“ zmínil náměstek primátora Ivan Langr.

Ze studie, kterou si město nechalo před časem udělat, vyplývá, že do roku 2030 potřebuje Liberec dalších 2 000 bytů. „A to se bavíme jen o bytech určených pro sociální bydlení, pro nízkopříjmové skupiny. Ideální by bylo mít ještě další stovky klasických nájemních městských bytů jako motivaci pro získávání lékařů, učitelů, strážníků a dalších profesí, které sem chceme přilákat. Teď v podstatě nemáme nic,“ řekl primátor Jaroslav Zámečník.

Ani v Rochlici neměly původně byty vzniknout. Areál bývalé základní školy chtěla radnice ještě před třemi lety využít pro rozšíření alternativní waldorfské školy a také jako zázemí pro činnost organizace Advaita, která poskytuje terapeutické služby pro různé druhy závislostí.

Nakonec ale převážila potřeba nových bytů. Jejich výstavba přijde na 140 milionů korun. Většina nákladů bude uhrazena z dotací. Cena by měla odrážet i současnou situaci na stavebním trhu, kdy se většina položek výrazně zdražila.

Tři domy s celkem 49 byty

„Půjde o tři domy s celkem 49 byty. V největším domě bude 25 bytů, další dva pak budou mít po dvanácti bytech. Všechny budou určené pro sociální bydlení. Neznamená to ovšem bydlení pro bezdomovce a různé nepřizpůsobivé občany, jak často od veřejnosti slýcháme. Jde o nízkopříjmové skupiny, které si nemohou dovolit klasické tržní nájemné, o lidi v bytové nouzi, seniory, zdravotně postižené, rodiny s dětmi, samoživitele a podobně,“ řekla náměstkyně primátora Radka Loučková Kotasová.

Hrubé výkopové práce by měly být hotové do Vánoc. „Je tu prudký svah, takže musíme odstranit terén do hloubky čtyř metrů. Jsou tam navíc staré stavby, které byly původně zbourané a teď jsou zasypané. Je to vlastně zbořené dovnitř do původního staveniště, musí se to celé vybrat,“ řekl ředitel První podještědské stavební Martin Stašák.

„Jsem rád, že toto místo naproti rochlickému kostelu znovu ožije. Je to vlastně centrum Rochlice, která svého času byla větší než samotný Liberec. Dbali jsme na to, aby tu vznikla kvalitní architektura. Času na výstavbu podle dotačních podmínek moc není, ale věřím, že to půjde bez problémů,“ uvedl náměstek primátora Jiří Šolc.

Zmíněné tři domy přitom nebudou jediné, se kterými město v této lokalitě počítá. „Areál bývalé školy je poměrně rozlehlý, takže se sem vejde ještě dalších sto bytů. Je to krásná jižní stráň s výhledem na Ještěd, takže to bude i docela lukrativní bydlení,“ řekl primátor.

Dalších 150 městských bytů plánuje Liberec u Papírového náměstí. Pro nájemní městské byty je také vyčleněná do budoucna oblast za Kauflandem v Pavlovicích nebo za areálem Technických služeb v Erbenově ulici.