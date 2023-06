Školáci kradli v cirkuse zebru, chytila je kolemjdoucí preventistka kriminality

Trojice dětí se nejprve pokoušela nahlédnout do zaparkovaného přívěsu. Pak vlezly do ohrady se zvířaty, odkud si zanedlouho lichokopytníka odváděly. „No a co, nejsem ve škole,“ obhajoval se asi desetiletý kluk.

Když na ně asistentka prevence kriminality uhodila, co to dělají, tvrdily, že si zvíře chtěly jen pohladit. Pod jejím dohledem pak musel školák zebru vrátit zpátky do ohrady.

„Nevím, co si myslely. Kdyby šly se zebrou po městě, stejně by nás někdo zavolal. Lidé by se ale možná domnívali, že patří k tomu cirkusu,“ konstatovala mluvčí městské policie Eva Vlastníková. Podle ní zebru ani další zvířata v ohradě nikdo nehlídal.

Strážníci v České Lípě přitom nemají o zážitky se zvířaty nouzi. Počátkem roku se snažili na rohlík se slaninou vylákat z místní banky psíka mývalovitého, který si ustlal pod bankomatem. V minulosti doprovázeli ztraceného bobra k řece, když pod jejich dohledem způsobně přešel přes přechod pro chodce. A před lety je dokonce přišla navštívit liška až ke služebně.