Drony, psi i pušky. Jablonec vybavuje strážníky, nově budou sídlit na nádraží

Eliška Marinská
  11:21
Strážníci v Jablonci nad Nisou mají od dubna nové pracoviště na autobusovém nádraží. Pobočka má posílit dostupnost služeb pro veřejnost. Otevřená je ve všední dny od 7 do 19 hodin, v noci a o víkendech zůstane zavřená.
Strážníci v Jablonci testují nový elektromobil, který je upravený třeba i pro převoz služebního psa. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

„Strážníci budou v lokalitě více vidět a budou odtamtud mít výjezdové stanoviště,“ upřesnil primátor Miloš Vele (ODS).

Strážníci v Jablonci testují nový elektromobil, který je upravený třeba i pro převoz služebního psa.

„Pobočku jsme zde umístili na základě analýzy zásahů. Autobusové nádraží dlouhodobě patří mezi exponované lokality, proto zde chceme posílit naši přítomnost,“ popsal ředitel městské policie Michal Švarc. V nových prostorách sídlí okrskáři a specializované oddělení dopravního dohledu.

Zastupitelé města zároveň schválili rozšíření městské policie o dalších 15 strážníků, celkem by jich tak mělo být 70.

Na pořádek dohlédnou drony

Změny se dotknou i vybavení. Město plánuje pořídit strážníkům drony pro monitoring veřejného pořádku a řešení krizových situací, které by mohli začít využívat ještě letos. Do ulic by měli vyrazit i psovodi. Služební psi pomohou při pátrání po lidech, řešení rizikových situací, prevenci kriminality i ochraně samotných strážníků při zákrocích.

„Zavedení kynologie představuje kvalitativní posun v našich schopnostech. Služební psi jsou nenahraditelnými pomocníky zejména v situacích, kdy je potřeba rychlá reakce, přesnost a zároveň minimalizace rizika pro zasahující hlídky,“ uvedl Švarc.

Strážníci mají být vybaveni i dlouhými zbraněmi pro mimořádné situace, například při útoku ozbrojeného pachatele. Podle Švarce nejde o nahrazování práce státní policie, ale o zajištění bezpečnosti strážníků v krizových situacích.

„Po dohodě s vedením města jsme uznali za vhodné dovybavit naše strážníky dlouhými zbraněmi a dostatečnou balistickou ochranou, aby strážníci měli odpovídající prostředky k ochraně vlastního života a zdraví,“ dodal.

Nové defibrilátory

Městská policie se zapojuje do systému takzvaných First Responderů. Jde o model, kdy zdravotnická záchranná služba přes aplikaci aktivuje v okolí pacienta se srdeční zástavou proškolené dobrovolníky, hasiče nebo policisty.

Strážníci budou vybaveni dvěma automatizovanými externími defibrilátory (AED), které mohou zkrátit čas do zahájení resuscitace. Nově testují i elektromobil. Vůz je upravený například pro převoz služebního psa.

Podle ředitele územního odboru Policie České republiky Pavla Langra se bezpečnostní situace ve městě zlepšuje.

„Za loňský rok se nám podařilo snížit pouliční kriminalitu, která vadí občanům. To znamená napadání v Tyršově parku, napadání na autobusovém nádraží. S městskou policií se intenzivně věnujeme Liberecké ulici,“ podotkl Langr. „Jsme zřejmě v nějaké závěrečné fázi, kdy nás to sice zatěžuje, ale řešení jsou a doufám, že to dojde do úspěšného konce.“

Téměř 50 milionů na mzdy

Rozvoj městské policie se promítá do rozpočtu. Zatímco v roce 2018 činily náklady zhruba 32 milionů korun, letos město počítá s částkou kolem 65 milionů, přičemž velký podíl tvoří mzdové náklady. „V letošním roce počítáme se 49 miliony na mzdy,“ upřesnil primátor Vele.

Město zároveň plánuje rozsáhlou modernizaci varovného a informačního systému, který má v případě krizových situací sloužit ke komunikaci s obyvateli. Nový systém vyjde na zhruba 20 milionů korun.

„Rozhodli jsme se vyprojektovat nový moderní digitální systém, který bude fungovat na základě rádio sítě, kterou bude provozovat město Jablonec, a bude nezávislý na elektrickém napájení,“ objasnil Vele. První část má být spuštěna letos na podzim, dokončení město plánuje na konci příštího roku.

