Lidé už nechodí na hřbitovy, říká sklář. Popel zesnulých zatavuje do šperků

Dalibor Novák se rozhodl uplatnit své sklářské umění v pohřebnictví. | foto: archiv Dalibora Nováka

Matěj Klimša
  19:00
První skleněnou urnu navrhl v roce 1999, o sedm let později vyvinul památeční sklo. Zakladatel a majitel sklářského studia Memory Crystal Dalibor Novák rozšířil možnosti, jak si lidé mohou uchovat vzpomínky na své zemřelé blízké.

