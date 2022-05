Život na zámku v Zákupech nebyla pohádka, malou Medu bil despotický otec

Mecenáška, sběratelka a propagátorka umění Meda Mládková, rozená Marie Sokolová, přišla na svět 8. září 1919 na zámku v Zákupech na Českolipsku. Pohádkové dětství na ni ale nečekalo.

„Dětství příliš šťastné nebylo, protože tatínek se choval jako diktátor. Byl to despotický otec, v rodině bylo běžné i násilí. Sama Meda vzpomínala, jak ona i její bratr byli tatínkem biti i za sebemenší prohřešky. Občas tatínek uhodil i maminku. Dokladem toho je, že si do deníčku poznamenala, jaké by to bylo hezké zažít pocit svobody, kdyby se tatínek odstěhoval,“ vysvětluje kastelán zákupského zámku Vladimír Tregl.