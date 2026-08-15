Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Cenné meandry Ploučnice se staly přírodní rezervací

Matěj Klimša
  8:16
Do rezervace kromě Ploučnice a Svitavky patří také část Hradčanského potoka.

Do rezervace kromě Ploučnice a Svitavky patří také část Hradčanského potoka. | foto: Geopark Ralsko

Nová přírodní rezervace se rozkládá na ploše o rozloze téměř 283 hektarů v...
V lokalitě se vyskytují vzácné rostliny a živočichové, a to včetně evropsky...
Na území chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj rezervaci v červnu...
Meandry řeky Ploučnice a Svitavky jsou po mnoha letech příprav novou přírodní...
5 fotografií
Meandry řeky Ploučnice a Svitavky jsou po mnoha letech příprav novou přírodní rezervací. Na území chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj ho v červnu letošního roku vyhlásila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK). Nová přírodní rezervace chrání necelé tři stovky hektarů zachovalé říční krajiny s řadou vzácných rostlin a živočichů.

„Řek, které by se volně klikatily krajinou, je v České republice jako příslovečného šafránu. To byl také hlavní důvod, proč se zachovalý úsek meandrující Ploučnice a dolního toku Svitavky i s přilehlou a téměř každoročně zaplavovanou nivou stal přírodní rezervací,“ objasnil Luboš Beran z AOPK.

Nová přírodní rezervace se rozkládá na ploše o rozloze téměř 283 hektarů v severní části chráněné krajinné oblasti (CHKO) nedaleko Mimoně či Zákup.

Vodáků na Ploučnici přibývá, ochránci přírody je chtějí častěji kontrolovat

Do rezervace kromě Ploučnice a Svitavky patří také část Hradčanského potoka. „Jedná se o zachovalou říční nivu, kde nedošlo na rozdíl od většiny našich vodních toků k regulaci řeky, a která si zachovala svou dynamiku. Území zahrnuje nivu Ploučnice v úseku od Borečku po most na železniční trati Liberec – Česká Lípa u Vítkova,“ dodala mluvčí AOPK Karolína Šůlová.

V lokalitě se vyskytují vzácné rostliny a živočichové, a to včetně evropsky významných. V Ploučnici žije třeba početná populace ohrožené vážky klínatky rohaté nebo také několik vzácných druhů pošvatek a jepic. Podél vodních toků se pravidelně pohybuje i vydra říční a nivu postupně osidluje také bobr evropský.

„V tůních a odstavených ramenech se rozmnožuje několik druhů obojživelníků včetně čolka horského či v CHKO vzácné rosničky zelené,“ přiblížila Šůlová.

Pro návštěvníky se nic nemění

Podle Luboše Berana má území nové rezervace kromě velké přírodovědné hodnoty také nezpochybnitelný význam pro obyvatele po proudu ležící České Lípy: „Neboť při povodních zadržuje velké množství vody, a výrazně tak snižuje a zpomaluje jejich průběh. A to lépe než drahá technická řešení.“

Pro běžné návštěvníky je území nadále přístupné a vyhlášením přírodní rezervace se pro ně prakticky nic nemění, a to díky tomu, že naprostá většina území zároveň leží v nejpřísněji chráněné první zóně CHKO.

Do rezervace kromě Ploučnice a Svitavky patří také část Hradčanského potoka.
Nová přírodní rezervace se rozkládá na ploše o rozloze téměř 283 hektarů v severní části CHKO.
V lokalitě se vyskytují vzácné rostliny a živočichové, a to včetně evropsky významných.
Na území chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj rezervaci v červnu letošního roku vyhlásila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK).
5 fotografií

Do první zóny se řadí ekosystémy, které jsou málo pozměněné člověkem. Jde především o lesy, mokřady, společenstva skal nebo přirozená travní společenstva.

Zároveň tam spadají i lokality, kde se vyskytují vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů. Území jsou většinou bez trvalých sídel a s minimálním zastoupením orné půdy.

Nářez pro opravdové vodáky. Některé úseky Ploučnice nic v Česku nepřekoná

„Nová přírodní rezervace Meandry Ploučnice a Svitavky se stala jubilejním třicátým maloplošným zvláště chráněným územím v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. A je zároveň dárkem k letošnímu 50. výročí od vyhlášení CHKO,“ popsal František Pelc, ředitel AOPK s tím, že na význam chráněných oblastí pro přírodu upozorňuje řada akcí, které zaštítila Česká komise pro UNESCO.

CHKO Kokořínsko patří mezi nejstarší chráněná území v České republice, vznikla v roce 1976. O téměř čtyřicet let později, v roce 2014, se oblast rozšířila právě o Máchův kraj.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Útočník v Tanvaldu pobodal několik lidí. Tři těžce zranění, z toho dva velmi vážně

ilustrační snímek

V Tanvaldu na Jablonecku dnes odpoledne útočník pobodal několik lidí. Dva muži a jedna žena jsou po incidentu vážně zraněni, dva z nich byli převezeni do nemocnice letecky ve velmi vážném stavu....

Zbrojovka – Liberec 0:1, první porážka nováčka soutěže. Hlavou rozhodl Dulay

Sestřih zápasu
Patrik Dulay slaví se spoluhráči z Liberce gól proti Zbrojovce Brno.

Fotbalisté Zbrojovky Brno poprvé v sezoně prohráli, v předehrávce 3. kola Chance Ligy nestačili 0:1 na Liberec. Domácí mohli hrát už od deváté minuty v deseti, červenou kartu Vedrala však rozhodčí po...

Éra populárních bílých tygrů v liberecké zoo končí. Zahrada hájí své rozhodnutí

Historie chovu bílých tygrů v Liberci sahá do roku 1994.

Popularita bílých tygrů překročila hranice Libereckého kraje, pronikla i do vysílání amerických televizních stanic. Stali se symbolem zoologické, města, ale i místního hokejového klubu. Budete chovat...

VIDEO: Výběh na Ještěd. Drsných 400 metrů nahoru zdolávala i Adamczyková

Nejtěžších 400 metrů, které vás mohou potkat.

Skoro dvě tisícovky běžců a běžkyň, čtyři sta metrů stoupání na skokanský můstek, převýšení 135 metrů, nejstrmější pasáže se sklonem 35 procent. Závod Red Bull 400 je tvrdý. V sobotu 8. srpna ho...

Jablonec – Slovácko 1:0, domácí zůstávají stoprocentní, sudí rozdal tři červené karty

Sestřih zápasu
Jablonecký obránce Martin Cedidla se spoluhráči oslavuje vstřelený gól.

Jablonec ve třetím kole Chance Ligy porazil Slovácko 1:0, slaví třetí výhru v nové sezoně a zůstává stoprocentní. V nervózním zápase poslal sudí předčasně do kabin hostující Heču s Ceesayem i...

Cenné meandry Ploučnice se staly přírodní rezervací

Do rezervace kromě Ploučnice a Svitavky patří také část Hradčanského potoka.

Meandry řeky Ploučnice a Svitavky jsou po mnoha letech příprav novou přírodní rezervací. Na území chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj ho v červnu letošního roku vyhlásila Agentura...

15. srpna 2026  8:16

VIDEO: Výběh na Ještěd. Drsných 400 metrů nahoru zdolávala i Adamczyková

Nejtěžších 400 metrů, které vás mohou potkat.

Skoro dvě tisícovky běžců a běžkyň, čtyři sta metrů stoupání na skokanský můstek, převýšení 135 metrů, nejstrmější pasáže se sklonem 35 procent. Závod Red Bull 400 je tvrdý. V sobotu 8. srpna ho...

15. srpna 2026

V zámečku našli zbytky topenišť, kdysi sloužila k barvení látek či výrobě cukru

Cílem první fáze archeologického průzkumu bylo především ověření stavu...

Do českolipského renesančního zámečku, takzvaného Červeného domu, zamířili ještě před rozsáhlou rekonstrukcí archeologové. Ukázalo se, že objekt a sousední domy ukrývají mimo jiné pozůstatky tří...

14. srpna 2026  14:58

Liberecký kraj má desítky pivovarů, lákají na nové chutě, exkurze i kulturu

Pivovar v Jablonci chátral, hrozilo, že půjde k zemi. Nyní tu noví majitelé...

Od velkých tradičních pivovarů až po malé regionální provozy. Liberecký kraj je domovem řady podniků, kde si lidé mohou vychutnat lokální pivo, nahlédnout do výroby nebo spojit návštěvu s koncertem,...

14. srpna 2026  10:54

V pohárech hrajeme důstojnou roli. S Rangers to je za odměnu, říká trenér Kozel

Trenér Jablonce Luboš Kozel hecuje své svěřence během zápasu 3. předkola...

Ukázalo se, že jsou důstojnou náhradou. Jablonečtí fotbalisté po administrativním posunu do předkola Konferenční ligy vyřadili dva soupeře a k účasti v hlavní fázi jim zbývá poslední krok, ten...

14. srpna 2026  6:31

Jablonec v Konferenční lize 2026/27: Program a výsledky

Radost fotbalistů Jablonce z druhého gólu do sítě RFS.

Fotbalisté Jablonce zdolali v předkolech Konferenční ligy už dva soupeře. K postupu do ligové fáze však potřebují uspět ještě potřetí. V play off nastoupí proti skotským Rangers. V našem přehledu...

13. srpna 2026  22:54

Technaři odvolali ohlášený pochod proti vyhlášce, která omezuje taneční párty

ilustrační snímek

Ohlášený pokojný pochod proti nové závazné vyhlášce v Hodkovicích nad Mohelkou 28. srpna nebude. Do města se mělo sjet až několik tisíc lidí. Pořadatel ve čtvrtek městu oznámil jeho zrušení.

13. srpna 2026  16:05

Chovatelé lépe chrání stáda, škody způsobené útoky vlků druhým rokem klesají

Vlk zachycený fotopastí na Frýdlantsku v roce 2020.

Škody, které působí vlci svými útoky na hospodářská zvířata, v Libereckém kraji druhým rokem klesají, informoval náměstek hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Jiří Klápště. „Máme přehled...

13. srpna 2026  14:33

Fandí Tottenhamu, trénuje Arsenal. Koušu to, směje se nejmladší kouč druhé ligy

Trenér České Lípy Petr Mathauser

Není mu ještě ani třicet a donedávna pracoval jako sportovní novinář v rádiu. Teď Petr Mathauser vede v roli hlavního trenéra fotbalisty České Lípy v jejich nováčkovské sezoně ve druhé lize. A otázky...

13. srpna 2026  10:50

Neckář, Brichta či Tři sestry. Keltská noc slibuje našlapaný program i lepší areál

Václav Neckář na Keltské noci už v minulosti vystoupil a měl velký ohlas.

Večírkem pro nedočkavé dnes startuje hudební festival Keltská noc. Akce s více než třicetiletou historií se už podruhé uskuteční ve Vysokém nad Jizerou, kam se přestěhovala z Harrachova. Během tří...

13. srpna 2026  10:50

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Musíme si myslet, že je to 0:0. Kozel před odvetou v Lotyšsku nabádá k opatrnosti

Trenér Jablonce Luboš Kozel před zápasem 3. předkola Konferenční ligy proti...

Trenér jabloneckých fotbalistů Luboš Kozel před čtvrteční venkovní odvetou 3. předkola Konferenční ligy s RFS vůbec nehledí na náskok 2:0 z úvodního domácího duelu. K utkání v Rize přistupuje tak,...

13. srpna 2026  7:20

Masomat v obchodním centru kdosi vypojil z elektřiny. Farmářku to mohlo stát desetitisíce

Stačilo pár hodin a vyzrálé hovězí by bylo zralé leda na vyhození.

Stačilo pár hodin a vyzrálé hovězí, které prodává farmářka z Krkonoš v automatu v libereckém Obchodním domě (OC) Forum, by bylo zralé leda na vyhození. Stejně tak výrobky z bio masa za desítky tisíc...

12. srpna 2026  15:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×