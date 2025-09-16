Unikátní zahrada, vnitřní atrium. Jablonec hledá, kdo postaví atypickou školku

  11:22
Jablonecký magistrát hledá firmu, která do začátku školního roku 2027/2028 postaví novostavbu Mateřské školy Palackého. Do výběrového řízení se mohou zájemci hlásit elektronicky do 15. října.
Budoucí podoba Mateřské školy Palackého v Jablonci nad Nisou

Budoucí podoba Mateřské školy Palackého v Jablonci nad Nisou | foto: Vizualizace: M. Vančura, A. Koukolová a Ateliér Za Mák.

Budoucí podoba Mateřské školy Palackého v Jablonci nad Nisou
Budoucí podoba Mateřské školy Palackého v Jablonci nad Nisou
Budoucí podoba Mateřské školy Palackého v Jablonci nad Nisou
Budoucí podoba Mateřské školy Palackého v Jablonci nad Nisou
Kromě postavení budovy u přehrady se zhotovitel zaváže také k zajištění následného servisu výtahu a fotovoltaické elektrárny na pět let. Předpokládaná hodnota zakázky je 142 milionů korun bez daně.

„Součástí projektu jsou i hrubé terénní úpravy zahrady, zahradní sklad a altán, včetně přípojek a úpravy veřejného osvětlení,“ popisuje jablonecký náměstek pro rozvoj města Jakub Chuchlík. Do konce srpna 2027 má být školka pro 142 dětí nejen postavená, ale i vybavená.

„V roce 2023 jsme vyhlásili na podobu této mateřské školy architektonickou soutěž. Ta měla velmi dobrou účast, a to nejen z Čech,“ připomněl Chuchlík. Soutěže se tehdy zúčastnilo osmadvacet týmů a vítězem se stala dvojice architektů Martin Vančura a Anna Koukolová.

Zahrada rozdělená to odlišných částí

Porota na vítězném návrhu nejvíce ocenila kompaktnost, racionálnost vnitřního řešení a civilnost. Dvoupodlažní dům vytváří přívětivý městský parter do ulice Rybářská.

Netradiční školka boduje u architektů, stala se stavbou roku

„Všechny třídy jsou umístěné na jedné úrovni soustředěné kolem vnitřního atria, což podporuje vnitřní přehlednost školy, sounáležitost a orientaci. Umístění kuchyně a administrativního bloku u vstupu spolu s tělocvičnou a místností pro kroužek oživuje předprostor školy,“ stojí v prohlášení poroty.

Na návrhu zahrady spolupracovali s Ateliérem Za Mák, který chce zahradu rozdělit do několika zón. Každá z nich nabídne rozdílnou atmosféru. Město si podalo žádost o dotace z Evropské unie a Integrovaného regionálního operačního programu.

Unikátní zahrada, vnitřní atrium. Jablonec hledá, kdo postaví atypickou školku

