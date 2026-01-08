Cizí muž chtěl ze školky vzít dítě, vydával se za strýce. Podivína odhalila učitelka

Incident se odehrál v Mateřské škole Beruška v libereckých Ruprechticích. Školka o něm informovala rodiče prostřednictvím sdělení na nástěnce, které má redakce iDNES.cz k dispozici.
Podle oznámení ve středu po 13. hodině zazvonil na třídu Soviček neznámý muž. U vstupu se prostřednictvím telefonu představil jako strejda Michal a sdělil, že si jde vyzvednout dítě.
Učitelka nahlédla do příslušného zmocnění o předávání dítěte, kde však nikdo takový napsaný nebyl. Dítě proto nepředala.
„Šla se podívat ven a zjistila, že se jedná o muže, který je v okolí známý tím, že zastavuje děti, dává se s nimi do řeči, mává na ně přes plot. Okamžitě jsme zavolali na policii, která přijela, výpovědi paní učitelky a asistentky zaznamenala a případem se bude zabývat,“ pokračuje oznámení, které je doplněné o upozornění.
„Dbejte na zvýšenou opatrnost, jde o bezpečnost vašich dětí. Pouštějte do budovy MŠ jen osoby, které znáte. Všichni, kteří tu mají dítě, mají své čipy nebo otisky a mohou si otevřít.“
|
Polonahý muž u školky, hlásili lidé na linku 158. Stříhal květiny, říká policie
Případ na dotaz redakce iDNES.cz potvrdila ředitelka školky Iva Andrlová. „Skutečně se to stalo, paní učitelky reagovaly správně tak, jak měly. Všechno jsme nahlásili policii - okolním školám i magistrátu, takže o tom všichni vědí. Ten list jsme na nástěnku dali proto, aby rodiče opravdu dodržovali bezpečnostní opatření, protože při vcházení a odcházení do školky se může stát, že by někdo prošel,“ sdělila Andrlová s tím, že se v minulosti ve školce nic podobného nestalo.
Případem se nyní zabývá policie. „Včera, krátce před 14. hodinou, jsme přijali oznámení o pohybu cizího muže v blízkosti školského zařízení v Liberci. V rámci prověřování jsme zjistili, že k žádnému kontaktu muže s žáky nedošlo. Osobu jsme na místě ztotožnili a provedli jsme nezbytné úkony v rámci zaevidování celé věci, ve které bude dále rozhodnuto,“ sdělil policejní mluvčí Vojtěch Robovský.