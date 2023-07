Koupaliště čerpalo podzemní vodu nezákonně, řekla inspekce. Dala mu pokutu

Loni v červenci provedla Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) v turnovském sportovním areálu ohlášenou kontrolu. Při ní zjistila, že společnost města provozující oblíbený aquapark Maškova zahrada, odebrala od ledna 2020 do června 2022 přes 14 400 m3 podzemní vody bez povolení. Tím porušila vodní zákon.

Dalším pochybením, na které inspekce upozornila, bylo zacházení se závadnými látkami bez schváleného havarijního plánu. A v neposlední řadě podle ní provozovatel koupaliště, Městská sportovní Turnov s. r. o., nezajistil odběr vzorků a analýz z odlučovače ropných látek, jak ukládá zákon.

Za tyto přestupky ČIŽP pokutovala provozovatele areálu částkou přesahující 720 tisíc korun. Ten se proti jejímu rozhodnutí odvolal.

„To jsou historické věci, které jsme nějakým způsobem nevěděli, neměli jsme je podchycené, a proto jsme tu pokutu museli uhradit. Pochybení jsme nerozporovali, uznali jsme ho a vstřícně to obratem řešili. Jen se nám zdála vysoká ta výše pokuty z důvodů, které jsme v odvolání uvedli,“ sdělil Jiří Veselka, jednatel společnosti Městská sportovní Turnov, která je obchodní společností města.

Nevěděli, že vrt není legalizovaný

Z rozhodnutí ministerstva životního prostředí z letošního června je patrné, že Městská sportovní Turnov v odvolání argumentovala tím, že stavba areálu probíhala za spolupráce s městem, které poskytlo odborného zaměstnance, jenž měl na starosti potřebné doklady.

„Inkriminovaný vrt byl veden jako průzkumný, bez zpracování potřebné dokumentace pro jeho schválení k trvalému provozování. Na tuto skutečnost odvolatel zapomněl,“ shrnuje rozhodnutí. Podle jednatele Veselky nevěděli, že vrt není legalizovaný. „Maškovku jsme převzali od investora do správy v době, kdy jsem tady ještě nebyl,“ doplnil.

Co se týče neexistence havarijního plánu pro nakládání se závadnými látkami, ten prý společnost měla, ale ne v takovém rozsahu, v jakém bylo třeba. Zatímco o povinnosti zajistit odběr vzorků a analýz související s odlučovačem ropných látek na parkovišti se prý dozvěděli až při kontrole inspekce.

Pokuta je dostatečná, nelze se proti ní odvolat

„Bezprostředně po kontrole odvolatel zajistil nápravu, inspekci zaslal havarijní plán schválený příslušným vodoprávním úřadem dne 24. 10. 2022 a zajistil odebrání a analýzu vzorků odebraných z odlučovače ropných látek, z kterého bylo patrno, že nebylo zjištěno překročení povolené limitní hodnoty ve stanoveném ukazateli,“ píše se v rozhodnutí ministerstva životního prostředí, které odvolání Městské sportovní Turnov zamítlo, a potvrdilo tím původní rozhodnutí ČIŽP.

Podzemní vody přitom odebíral areál bez povolení prokazatelně déle než zmíněných dva a půl roku a pokuta, která by to reflektovala, by byla řádově vyšší než ta stávající. Podle inspekce je pokuta přes 720 tisíc korun dostatečná.

Městské sportovní Turnov pomohla polehčující okolnost, že se neprokázalo, že by nedovolený odběr vody vedl k přímému poškození životního prostředí. K dobru jí byla také spolupráce s příslušnými orgány a vstřícný postoj při cestě k nápravám.

„Nutno dodat, že zástupci provozovatele po celou dobu s ČIŽP spolupracovali a současně přijali opatření k nápravě zjištěného nezákonného stavu. Nyní již provoz zařízení splňuje všechny náležitosti podle požadavků vodního zákona,“ konstatoval mluvčí ČIŽP Jiří Ovečka.

Poslední závada byla odstraněna v květnu, od té doby může společnost odebírat podzemní vodu pro potřeby hojně navštěvovaného sportovního areálu Maškova zahrada. „Současně byla dodatečně povolena stavba vodního díla, kterým je vrtaná studna potřebná k výše uvedenému nakládání s vodami,“ dodal Ovečka.