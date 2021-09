Liberecký kraj posílí zdravotní péči, za 190 milionů kupuje akcie nemocnice

Liberecký kraj zakoupí část akcií Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici a Semilech. Chce si tak zajistit vliv na poskytování zdravotní péče v tomto regionu a posílit postavení nemocnice u zdravotních pojišťoven a bank.

V roce 2017 se Masarykova městská nemocnice v Jilemnici (na snímku) a Nemocnice s poliklinikou Semily spojily do společnosti MMN, a. s. Do ní teď vstoupí Liberecký kraj. | foto: MMN, a.s. - nemocnice Jilemnice