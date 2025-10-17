Obyvatelé kraje si zaslouží bezúhonné vedení, vyzvalo ANO Půtu k rezignaci

Hejtmana Martina Půtu policie ve středu obvinila z neoznámení nabídky úplatku, k rezignaci ho už ve čtvrtek vyzvala předsedkyně hnutí ANO v kraji a nově zvolená poslankyně Jitka Volfová. Půta obvinění odmítá.
Koaliční SPOLU, které v Libereckém kraji se Starosty vládne, zatím situaci nekomentovalo. „Zastupitelský klub se sejde v pátek,“ odpověděl ve čtvrtek jeho předseda, náměstek hejtmana Vladimír Richter. SPOLU má pět zastupitelů, koalice tak má v pětačtyřicetičlenném krajském zastupitelstvu většinu 25 hlasů.
|
Hejtman Půta obviněn: mlčel o nabídce úplatku za výměnu šéfa DIAMO
Klub ANO jednal podle Trubákové ve čtvrtek večer. „Poté, co jsme se včera (ve čtvrtek) dozvěděli o dalším vzneseném obvinění, týkajícím se možného opětovného korupčního jednání, jsme přesvědčeni, že v takto důležité pozici ve vedení kraje nemůže zůstat člověk opakovaně trestně stíhaný. Náš postoj k těmto obviněním pana hejtmana je dlouhodobě konzistentní,“ doplnila manažerka hnutí.
Půta ve čtvrtek informoval média, že ho policie obvinila z neoznámení trestného činu. Oznámení o zahájení stíhání dostal ve středu do datové schránky.
Podle policie dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil. Obvinění souvisí s třetí větví liberecké korupční kauzy, stíháni jsou v případu i další tři lidé. Nové obvinění liberecký Půta odmítá.
|
Půtova situace je neudržitelná, měl by rezignovat, míní krajská šéfka ANO Volfová
„Je to další pokus za každou cenu na mně něco najít a politicky a společensky mě a moji rodinu dehonestovat,“ řekl novinářům. O svém dalším postupu chce Půta informovat nejpozději před úterním jednáním krajského zastupitelstva.
ANO má v krajském zastupitelstvu 18 mandátů, jen o dva méně než Starostové pro Liberecký kraj, kteří loni na podzim volby v kraji vyhráli. Hnutí je stejně jako SPD v kraji v opozici, koalici sestavili Starostové se Spolu, dohromady mají většinu 25 hlasů.
K rezignaci ANO a také SPD Půtu vyzvaly poprvé už v únoru, když byl nepravomocně uznán vinným v části korupční kauzy. Na jednání zastupitelstva pak společně navrhly jeho odvolání, návrh ale nezískal dostatečnou podporu.
Půta byl nepravomocně odsouzen v části korupční kauzy spojené se dvěma projekty firmy Geotermální energie pro občany (GEPO) téměř za 100 milionů korun, kterou se soudy zabývají od roku 2018. Krajský soud sice v květnu 2020 všech 12 obžalovaných včetně Půty a čtyři firmy osvobodil, vrchní soud ale verdikt zrušil a vrátil krajskému soudu.
Ten v únoru uznal Půtu částečně vinným. Za to, že formou protislužby přijal úplatek 30 tisíc korun a jednal ve prospěch svého známého, dostal podmínku a pokutu 50 tisíc korun. Na místě se odvolal.