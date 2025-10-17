Kvůli obvinění Půty bude jednat mimořádný sněm Starostů pro Liberecký kraj

Martin Půta ve čtvrtek informoval zastupitelské kluby i média, že ve středu dostal do datové schránky oznámení o zahájení stíhání. Podle policie dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil.
Obvinění Půta odmítá a považuje ho za další pokus za každou cenu na něj něco najít a politicky a společensky ho dehonestovat. O svém dalším postupu chce informovat nejpozději před jednáním krajského zastupitelstva, které se sejde v úterý 21. října.

Hejtman Půta obviněn: mlčel o nabídce úplatku za výměnu šéfa DIAMO
„Potřebujeme prodiskutovat vzniklou situaci s širší členskou základnou,“ uvedla k důvodům svolání mimořádného sněmu Jobbágy.
V pondělí by se pak měly na společném jednání sejít kluby SLK a SPOLU, které se v kraji spojily ve vládnoucí koalici, v zastupitelstvu mají většinu 25 ze 45 hlasů. Pro koalici to není první podobná krize, ohrožena byla už v únoru, když byl Půta nepravomocně uznán vinným v části korupční kauzy. Koalice tehdy vydržela a Půta ustál hlasování o odvolání v krajském zastupitelstvu.

Obyvatelé kraje si zaslouží bezúhonné vedení, vyzvalo ANO Půtu k rezignaci
Policie kromě Půty stíhá i další lidi. Náměstkyně krajské státní zástupkyně v Ústí nad Labem Kateřina Doušová Půtovo stíhání potvrdila, hrozí mu až tři roky vězení.
Mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej České televizi sdělil, že centrála v tomto případu zahájila v posledních dnech stíhání čtyř lidí. „Tři osoby jsou stíhány pro trestný čin podplacení a jedna osoba je stíhána pro trestný čin neoznámení trestného činu,“ uvedl v SMS.

Půtova situace je neudržitelná, měl by rezignovat, míní krajská šéfka ANO Volfová
Půta byl nepravomocně odsouzen v části korupční kauzy spojené se dvěma projekty firmy Geotermální energie pro občany (GEPO) téměř za 100 milionů korun, kterou se soudy zabývají od roku 2018.
Krajský soud sice v květnu 2020 všech 12 obžalovaných včetně Půty a čtyři firmy osvobodil, vrchní soud ale verdikt zrušil a vrátil krajskému soudu. Ten v únoru uznal Půtu částečně vinným. Za to, že formou protislužby přijal úplatek 30 tisíc korun a jednal ve prospěch svého známého, dostal podmínku a pokutu 50 tisíc korun. Na místě se odvolal.