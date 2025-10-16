Policie obvinila hejtmana Půtu, neohlásil podle ní nabídku úplatku

  11:41
Policie obvinila libereckého hejtmana Martina Půtu z neoznámení trestného činu, kdy měl dostat nabídku úplatku, který sice odmítl, ale neohlásil to.
Mimořádný briefing hejtmana Libereckého kraje Martina Půty (16. října 2025)

Mimořádný briefing hejtmana Libereckého kraje Martina Půty (16. října 2025) | foto: Marek Csizmazia, MF DNES

Mimořádný briefing hejtmana Libereckého kraje Martina Půty (16. října 2025)
Hejtman Půta dostal roční podmínku za korupci, dle soudu ho „vodil“ Metrostav

Půta zůstává i přes podmínku hejtmanem, zastupitelé ho v hlasování neodvolali

Bývalý fotbalový boss Pelta je venku z vězení. Týdenní pobyt mu připadal dlouhý

Nejvyšší soud (NS) ve středu na neveřejném zasedání rozhodl o přerušení trestu bývalého šéfa českého fotbalu Miroslava Pelty, který v pátek 10. října nastoupil do liberecké věznice. Tu ve středu po...

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

Policisté našli ozbrojence na Děčínsku. Je mu teprve šestnáct a zřejmě ukradl auto

Policisté v Kunraticích u České Kamenice po pátrání nalezli hledaného mladíka. Teprve šestnáctiletý chlapec je podezřelý z loupežného přepadení, ke kterému došlo ve středu dopoledne v Děčíně. Podle...

Nevykoupaný, jen v hadrech. Do babyboxu v České Lípě někdo odložil novorozence

Do babyboxu v nemocnici v České Lípě někdo v úterý ráno odložil novorozeného chlapce. Dostal jméno Robin. Letos je to dvanácté dítě nalezené v jedné z vytápěných schránek pro odložené děti.

Jizerské hory na nejhezčích fotkách. V soutěži opět bodoval i redaktor iDNES.cz

Fotografická soutěž Zaostřeno na Jizerky zná vítěze. Ze zaslaných 216 snímků od 70 autorů vybrala odborná porota třináct nejlepších, které se stanou součástí benefičního kalendáře pro rok 2026....

Obézních dětí přibývá, díky aplikaci se v Jizerských horách dají do pohybu

Mobilní aplikace Venku.app, která má rozhýbat rodiny s dětmi, se rozšířila do Jizerských hor. Jde o osmou lokalitu v Česku a třetí v Libereckém kraji.

16. října 2025  10:48

Brankář Lukeš míří z Kladna na hostování do Liberce, nahradí zraněného Hamalčíka

Hokejový gólman Štěpán Lukeš odchází z Kladna do Liberce, kde bude hostovat do konce sezony. Vedení Bílých Tygrů tím reaguje na zranění své brankářské dvojky Petra Hamalčíka, který musí podstoupit...

15. října 2025  17:42

Bývalý fotbalový boss Pelta je venku z vězení. Týdenní pobyt mu připadal dlouhý

Nejvyšší soud (NS) ve středu na neveřejném zasedání rozhodl o přerušení trestu bývalého šéfa českého fotbalu Miroslava Pelty, který v pátek 10. října nastoupil do liberecké věznice. Tu ve středu po...

15. října 2025  13:04,  aktualizováno  14:59

Tesco expres nové generace. Prodejně v Turnově pomohla s výběrem produktů AI

Tesco otevřelo kompletně zrekonstruovanou prodejnu expres v Turnově, která je první svého druhu ve střední Evropě. S výběrem produktů, jež nabízí zákazníkům, pomáhala umělá inteligence.

15. října 2025  11:36

Na Ještědu začali vyrábět technický sníh, skiareál zahájí sezonu 13. prosince

První technický sníh má na zimu připravený skiareál na Ještědu v Liberci. Systém, který umožňuje jeho výrobu i za teplot nad bodem mrazu, spustil provozovatel městského střediska v pondělí.

15. října 2025  9:56

Liberec našel vánoční strom. Smrk narušuje základy sousedova domu, říká majitel

Smrk ztepilý, který letos na Vánoce ozdobí náměstí před libereckou radnicí, vyrostl do neočekávaných rozměrů a zasahuje do základů rodinného domu v sousedství. Ze zahrady soukromého majitele v...

14. října 2025  10:15,  aktualizováno  12:02

Novým rektorem liberecké univerzity bude Aleš Kocourek. Hned řekl, co chce zlepšit

Do pozice nového rektora Technické univerzity v Liberci zvolil dnes akademický senát Aleše Kocourka. O funkci se ucházeli čtyři kandidáti, rektor Miroslav Brzezina znovu kandidovat nemohl, v čele...

14. října 2025  11:13,  aktualizováno  11:30

Nová éra, ale s respektem k historii. Cílem je účast v Evropě, říká majitel Jablonce

Na Ligu mistrů nemyslí, ale rád by pravidelně viděl svůj tým v nižších evropských pohárech. Jakub Střeštík, nový majitel fotbalového Jablonce, zažívá první dny v oficiální roli většinového vlastníka...

14. října 2025  7:30

Festival Sportfilm uspěl v Miláně, bodoval se snímky o Krpálkovi i Čáslavské

Dokumenty Jemný rváč o Lukáši Krpálkovi a Neodvracej oči o Věře Čáslavské bodovaly na světovém finále filmů se sportovní tematikou, které pořádá Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs...

13. října 2025

Korunky i odlitky dětských ručiček. Týden sklářů oslavuje řemeslo

Desítky skláren, ateliérů, muzeí či škol se zpřístupní návštěvníkům, kteří zblízka nahlédnou na tradiční i moderní výrobu skla. Nebudou chybět ani kreativní dílny nebo prodejní stánky s originálními...

13. října 2025  15:13

Jizerské hory na nejhezčích fotkách. V soutěži opět bodoval i redaktor iDNES.cz

Fotografická soutěž Zaostřeno na Jizerky zná vítěze. Ze zaslaných 216 snímků od 70 autorů vybrala odborná porota třináct nejlepších, které se stanou součástí benefičního kalendáře pro rok 2026....

13. října 2025  12:29

