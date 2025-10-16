Policie obvinila hejtmana Půtu, neohlásil podle ní nabídku úplatku

Připravujeme podrobnosti.
Hejtman Půta dostal roční podmínku za korupci, dle soudu ho „vodil“ Metrostav
Půta zůstává i přes podmínku hejtmanem, zastupitelé ho v hlasování neodvolali
25. února 2025
Mimořádný briefing hejtmana Libereckého kraje Martina Půty (16. října 2025) | foto: Marek Csizmazia, MF DNES
Nejvyšší soud (NS) ve středu na neveřejném zasedání rozhodl o přerušení trestu bývalého šéfa českého fotbalu Miroslava Pelty, který v pátek 10. října nastoupil do liberecké věznice. Tu ve středu po...
Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....
Policisté v Kunraticích u České Kamenice po pátrání nalezli hledaného mladíka. Teprve šestnáctiletý chlapec je podezřelý z loupežného přepadení, ke kterému došlo ve středu dopoledne v Děčíně. Podle...
Do babyboxu v nemocnici v České Lípě někdo v úterý ráno odložil novorozeného chlapce. Dostal jméno Robin. Letos je to dvanácté dítě nalezené v jedné z vytápěných schránek pro odložené děti.
Fotografická soutěž Zaostřeno na Jizerky zná vítěze. Ze zaslaných 216 snímků od 70 autorů vybrala odborná porota třináct nejlepších, které se stanou součástí benefičního kalendáře pro rok 2026....
Policie obvinila libereckého hejtmana Martina Půtu z neoznámení trestného činu, kdy měl dostat nabídku úplatku, který sice odmítl, ale neohlásil to.
Mobilní aplikace Venku.app, která má rozhýbat rodiny s dětmi, se rozšířila do Jizerských hor. Jde o osmou lokalitu v Česku a třetí v Libereckém kraji.
Hokejový gólman Štěpán Lukeš odchází z Kladna do Liberce, kde bude hostovat do konce sezony. Vedení Bílých Tygrů tím reaguje na zranění své brankářské dvojky Petra Hamalčíka, který musí podstoupit...
Tesco otevřelo kompletně zrekonstruovanou prodejnu expres v Turnově, která je první svého druhu ve střední Evropě. S výběrem produktů, jež nabízí zákazníkům, pomáhala umělá inteligence.
První technický sníh má na zimu připravený skiareál na Ještědu v Liberci. Systém, který umožňuje jeho výrobu i za teplot nad bodem mrazu, spustil provozovatel městského střediska v pondělí.
Smrk ztepilý, který letos na Vánoce ozdobí náměstí před libereckou radnicí, vyrostl do neočekávaných rozměrů a zasahuje do základů rodinného domu v sousedství. Ze zahrady soukromého majitele v...
Do pozice nového rektora Technické univerzity v Liberci zvolil dnes akademický senát Aleše Kocourka. O funkci se ucházeli čtyři kandidáti, rektor Miroslav Brzezina znovu kandidovat nemohl, v čele...
Na Ligu mistrů nemyslí, ale rád by pravidelně viděl svůj tým v nižších evropských pohárech. Jakub Střeštík, nový majitel fotbalového Jablonce, zažívá první dny v oficiální roli většinového vlastníka...
Dokumenty Jemný rváč o Lukáši Krpálkovi a Neodvracej oči o Věře Čáslavské bodovaly na světovém finále filmů se sportovní tematikou, které pořádá Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs...
Klokočí, okres Semily
90 000 Kč
Desítky skláren, ateliérů, muzeí či škol se zpřístupní návštěvníkům, kteří zblízka nahlédnou na tradiční i moderní výrobu skla. Nebudou chybět ani kreativní dílny nebo prodejní stánky s originálními...
Fotografická soutěž Zaostřeno na Jizerky zná vítěze. Ze zaslaných 216 snímků od 70 autorů vybrala odborná porota třináct nejlepších, které se stanou součástí benefičního kalendáře pro rok 2026....