Vyrábí oblečení z mléka. Dotek bývá rozhodující, říká podnikatelka z Krkonoš

Všechno začalo hledáním látky, která by nebyla konvenční, byla funkční a měla i zdravotní pozitiva při nošení. | foto: archiv Marie Rysulové

  18:00
V dětství závodila na běžkách, v pubertě pak rozstříhala nové zimní rukavice – aby zjistila, z čeho jsou a jak fungují. Zájem o módu a udržitelnost dovedl Marii Rysulovou až k vlastní značce. Marylu přináší na český trh dosud nevídané; funkční spodní prádlo vyrobené z odpadového mléka.

Třiadvacetiletá podnikatelka z krkonošské Jilemnice vysvětluje, proč bývá dotek s látkou z mléčného vlákna rozhodující, jaké výhody a nevýhody má mladá žena v prostředí českého byznysu nebo proč chce udržet výrobu na území Evropy.

Na jaře jste představila první kolekci spodního prádla z mléčného proteinu. Kde se zrodila myšlenka na výrobu funkčního oblečení z tohoto – na české poměry – netradičního materiálu?
Kolekce se jmenuje Milk Skin a od prvního nápadu vznikala více jak dva roky. Všechno začalo hledáním látky, která by nebyla konvenční, byla funkční a měla i zdravotní pozitiva při nošení. Aby dávala smysl tělu i přírodě. Našli jsme ji v mléce. Z odpadového mléčného proteinu vzniká naše látka. Je prodyšná, antibakteriální, přirozeně termoregulační a hypoalergenní. A díky aminokyselinám podporuje hydrataci pokožky.

Chceme se pustit do výzkumu látek z pomerančových kůr. Průmysl zpracování pomerančů vytváří obrovské množství odpadu, právě ten se dá znovu využít.

