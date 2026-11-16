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Festival mu dal kdysi šanci, teď se Marek Ztracený na Benátskou vrátí

Jan Pešek
  10:04
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Koncert Marka Ztraceného na Letné (7. srpna 2026)

Koncert Marka Ztraceného na Letné (7. srpna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Koncert Marka Ztraceného na Letné (7. srpna 2026)
Koncert Marka Ztraceného na Letné (7. srpna 2026)
Koncert Marka Ztraceného na Letné (7. srpna 2026)
Koncert Marka Ztraceného na Letné (7. srpna 2026)
20 fotografií
Jeden z nejúspěšnějších českých zpěváků současnosti míří do Liberce. Marek Ztracený vystoupí na festivalu Benátská! s Impulsem a zařadí se mezi hlavní hvězdy příštího ročníku.

„Na Benátskou se mimořádně těším, protože má pro mě silný osobní příběh. Právě tady jsem totiž před osmnácti lety odehrál jeden ze svých úplně prvních koncertů před publikem coby neznámý kluk,“ vzpomíná Ztracený.

„Festival mi tehdy dal velkou šanci a já se teď po letech vracím s přáním odvděčit se tím nejlepším koncertem, jaký dokážeme předvést. Vím, že publikum na Benátské má přátelskou energii, a těším se jak na naše fanoušky, tak na všechny, kteří nás třeba zažijí poprvé. Dáme do toho všechno a věřím, že nás čeká nezapomenutelný večer,“ podotýká držitel několika Českých slavíků.

Koncert Marka Ztraceného na Letné (7. srpna 2026)
Koncert Marka Ztraceného na Letné (7. srpna 2026)
Koncert Marka Ztraceného na Letné (7. srpna 2026)
Koncert Marka Ztraceného na Letné (7. srpna 2026)
20 fotografií

Marek Ztracený není jediným jménem, které pořadatelé oznámili. Na Benátskou! se v roce 2027 chystají kapely Divokej Bill, Olympic, Tublatanka, Jelen či Krucipüsk, ale také Janek Ledecký, Kateřina Marie Tichá & Bandjeez či rapperská hvězda Renne Dang. A další česká, slovenská i zahraniční jména budou postupně následovat.

„Po letošním ročníku máme obrovskou motivaci posunout Benátskou! zase o kus dál. Rekordní návštěvnost je pro nás samozřejmě skvělou zprávou, ještě větší radost ale máme z atmosféry, která letos v areálu panovala,“ slibují pořadatelé festivalu, který se bude konat 29. července až 1. srpna.

RECENZE: Z atmosféry mrazilo. Ztracený psal na Letné historii českého popu

„Už teď pracujeme na programu pro rok 2027 a jednáme o dalších interpretech. Chceme, aby si návštěvníci i příští rok odvezli z Vesce pocit, že zažili něco výjimečného,“ dodávají.

Vstupenky jsou v prodeji na webu benatska.cz. Součástí festivalu bude i doprovodný program, stánkový prodej, rodinná zóna a zázemí pro stanování i karavany.

Marek Ztracený v plzeňském amfiteátru (září 2025)

1. září 2025
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