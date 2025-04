Hudební hvězdy letos na Malou Skálu nepřijedou, pořadatelé zrušili festival

Loni milovníky muziky bavila Lenka Filipová nebo skupina Doga, letošní hvězdou měl být turnovský rodák Michal Hrůza s kapelou.

„Bohužel se sešlo mnoho událostí ve stejný termín a zároveň se nepodařilo naplnit příjmovou stránku festivalu. Riziko po loňském propršeném ročníku bylo moc velké, letos si dáme pauzu a uvidíme se v roce 2026,“ uvedli pořadatelé festivalu.

Historie Maloskalské noci se píše od roku 2013, kdy se stala pomyslným nástupcem Benátské noci přestěhované do Liberce.

„Půjde o naprosto nový jednodenní rodinný festival, který naváže na začátky dnes již tradičního festivalu Benátská! s Impulsem,“ prohlásil tehdy pořadatel Pavel Mikez.

Vzpomínání na Zicha a Rytíře

Naposledy se Maloskalská noc konala loni 1. června. Hlavní hvězdou byla Lenka Filipová, která zavzpomínala na zpěváka Karla Zicha či textaře Zdeňka Rytíře.

Zicha připomněla jejich společnou písní Mosty, Rytíře pak několika skladbami, ke kterým napsal slova. Návštěvníci si tak mohli vychutnat milostnou píseň Zamilovaná, kterou Filipová zazpívala napůl francouzsky a napůl česky. Zazněly i hity jako Za všechno může čas nebo Prý se tomu říká láska.

Plavovlasá kytaristka se nezalekla ani písně Prší, přestože se přes areál několikrát přehnal déšť a zrovna na její vystoupení začalo nadějně svítit slunce. „Snad to nepřivoláme,“ žertovala Filipová, která první polovinu koncertu odseděla, na druhou si stoupla a na závěrečnou skladbu Ať žije show si vzala mikrofon do ruky a na pódiu skutečně předvedla do té doby nevídanou show.