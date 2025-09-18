Během rekonstrukce rodného domu malíře Führicha objevili černou kuchyni

Autor:
  8:42
Führichův dům, který se nachází nedaleko náměstí v ulici Víta Nejedlého v Chrastavě, prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Pod lidovou dřevěnou stavbou patřící mezi podstávkové domy lze dokonce zčásti projít. „Je to unikátní stav, takové přechodové období, kdy je to celé zvednuté,“ popisuje starosta města Michael Canov.

Führichův dům byl v havarijním stavu, nyní prochází rekonstrukcí. | foto: město Chrastava

„Byť to na první pohled nevypadá, stav Führichova domu byl havarijní. Kontrolní dny objevily nečekané skutečnosti, z nichž jednou je nalezení černé kuchyně, kterou bychom v rámci opravy rádi zpřístupnili i návštěvníkům,“ dodává Jakub Dvořák, vedoucí odboru dotací a majetku města.

Zajímavosti Chrastavy

K zajímavostem Chrastavy patří dochované dřevěné lidové stavby - podstávkové domy - z konce 18. a začátku 19. století. Jedním z nich je i dům malíře Josefa Führicha, který se zde narodil 9. února 1800. Když mu byl rok, dům celý vyhořel. Jeho otec Wenzel Führich postavil do roka dům nový. Dnes je tato stavba z roku 1802 památka chráněná státem.

(zdroj: Město Chrastava)

Vedení magistrátu by podle něho chtělo při opravě zachovat například přesné místo původních kamen, která nahradí nová, funkční.

Dřevostavba pochází z konce 18. a začátku 19. století. Jedná se o rodný dům malíře evropského významu Josefa Führicha. Dnes je památka v majetku města, které zde otevřelo pobočku muzea.

V přízemí se nachází expozice původního nábytku a dalšího dobového zařízení. V prvním patře je k vidění minimuzeum Josefa Führicha a jeho díla. Nejznámější z nich, oltářní obraz Madona v zeleném loubí, visí v kostele sv. Vavřince v Chrastavě.

Další podstávkové domy se v Chrastavě nacházejí na autobusovém nádraží, v Pobřežní ulici, v Liberecké ulici a cestou na Vísku.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Podvodníci tlačili ženu do půjčky. V poslední chvíli ji zachránil zamrzlý mobil

Do úvěru 800 tisíc korun tlačili podvodníci mladou ženu z Libereckého kraje. Ze stresu jim po několika hodinách přemlouvání chtěla vyhovět, ale před posledním krokem, kterým by žádost o úvěr...

Rekonstrukce přehrady Harcov finišuje. Před povodněmi ochrání, slibuje Výborný

Rekonstrukce liberecké přehrady Harcov se blíží do finále. Stavbaři by ji měli dokončit ještě letos. „Počítáme s tím, že na jaře s větším přísunem vody, kdy bude tát sníh, by se započalo s...

Baník - Liberec 0:2, trápení domácích trvá. Hosté rozhodli v prvním poločase

Liberečtí fotbalisté slaví první ligovou výhru od začátku srpna, v 8. kole Chance Ligy uspěli na hřišti Baníku Ostrava 2:0. O vítězství rozhodli hned v úvodní dvacetiminutovce brankami Lukáše Maška a...

Hasiči zachraňovali psa ze střechy domu, na žebříku k němu vyzdvihli i majitele

Kuriózní zásah mají na svém kontě liberečtí hasiči. V úterý odpoledne vyjížděli do Starého Města k psovi, který se dostal otevřeným oknem na střechu rodinného domu. Ze zhruba desetimetrové výšky jej...

Během rekonstrukce rodného domu malíře Führicha objevili černou kuchyni

Führichův dům, který se nachází nedaleko náměstí v ulici Víta Nejedlého v Chrastavě, prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Pod lidovou dřevěnou stavbou patřící mezi podstávkové domy lze dokonce zčásti...

18. září 2025  8:42

Liberecká noční můra? Bídné vstupy do utkání. Velký problém, mračí se kouč

Čtyři kola, pouhé tři body a až jedenácté místo v tabulce. Vstup do nového extraligového ročníku se hokejistům Liberce příliš nevydařil, i když měli hned třikrát výhodu domácího prostředí. Ve všech...

18. září 2025  8:22

Dívka plánovala vraždit sestry i pacienty na dětské psychiatrii, dostala podmínku

Šestnáctiměsíční podmíněný trest se zkušební lhůtou na 18 měsíců uložil soud jedné ze dvou nezletilých dívek obžalovaných za přípravu vraždy na dětské psychiatrii v Liberci. Rozsudek sice liberecký...

17. září 2025  13:46

Pokus o vraždu mezi Vietnamci, za napadení manželů sekáčkem dostal muž 18 let

Osmnáct let vězení uložil dnes Krajský soud v Liberci osmatřicetiletému Vietnamci, který loni v březnu v Jablonci nad Nisou na ulici vážně zranil své krajany. Quang Hung Phung podle spisu napadl...

17. září 2025  10:48,  aktualizováno  11:51

ÚOHS souhlasí s prodejem Liberty, nový majitel chce podnik převzít co nejdřív

Už jen nabytí platnosti a zaplacení ceny dělí to, co zbylo z ostravské huti Liberty, od nového majitele, který firmu od insolvenčního správce v rámci insolvenčního řízení kupuje. Úřad pro ochranu...

17. září 2025  10:34

Jídlo po zápase? Neexistuje. Rychlovský se na farmě setkal s tvrdou realitou AHL

Než vyrazil zpátky do zámoří znovu bojovat o šanci v NHL, zatrénoval si hokejový útočník Jakub Rychlovský s Libercem, odkud do Ameriky před rokem odešel. První sezonu strávil na farmě v Grand Rapids,...

17. září 2025  8:26

Dostatek pitné vody pro tisíce lidí. Z peněz od Poláků vyrostla nová úpravna

Pitná voda pro tisíce lidí z českého příhraničí bude od příštího roku proudit z nové úpravny v libereckém Machníně. Stavba je prvním projektem financovaným z Fondu Turów, do kterého poslala peníze...

16. září 2025  17:50

Srážka autobusu a dvou aut na Semilsku. Pro vážně zraněného letěl vrtulník

Hasiči zasahovali v úterý odpoledne u vážné dopravní nehody dvou osobních automobilů a autobusu v Tatobitech na Semilsku. Jednoho člověka museli vyprošťovat s pomocí hydraulického zařízení, nikdo...

16. září 2025  17:13,  aktualizováno  17:38

Unikátní zahrada, vnitřní atrium. Jablonec hledá, kdo postaví atypickou školku

Jablonecký magistrát hledá firmu, která do začátku školního roku 2027/2028 postaví novostavbu Mateřské školy Palackého. Do výběrového řízení se mohou zájemci hlásit elektronicky do 15. října.

16. září 2025  11:22

Zemřel Petr Trunec, českolipský zachránce kostela a držitel ocenění od hejtmana

Ve věku nedožitých 83 let zemřel známý českolipský pedagog a sbormistr Petr Trunec, držitel Pocty hejtmana Libereckého kraje a nejvyššího českolipského vyznamenání Poděkování starostky, které obdržel...

15. září 2025  14:53

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Revoluce v energetické soběstačnosti. Jablonec pokryje domy solárními panely

Jablonec nad Nisou usiluje o větší energetickou soběstačnost. Střechy města zaplní tisíce fotovoltaických panelů, přibudou i bateriová úložiště.

15. září 2025  14:17

Koledovali jsme si. Výhru jsme urvali silou vůle, uznal jablonecký kouč Kozel

Vymyslet jiný herní systém a poskládat nově sestavu bez klíčových opor stopera Martince a záložníka Berana. To trenérovi Luboši Kozlovi dlouho vycházelo. Jeho Jablonec nasázel hned v první půli tři...

14. září 2025  17:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.