Turnov koupí malou vodní elektrárnu, proud poslouží městským budovám

Samotný odkup by měl stát přibližně padesát milionů korun, dalších dvacet pět pak bude potřeba vydat na nezbytné opravy, modernizaci a zprovoznění. Malá vodní elektrárna bude patřit do majetku městské společnosti Městská teplárenská Turnov. Z radničního rozpočtu bude na koupi využito třicet pět milionů a patnáct milionů doplatí společnost Městská teplárenská Turnov.

Elektrárna by na oplátku měla přispět ke zvýšení energetické soběstačnosti města. Návratnost investice pak město odhaduje na sedm až dvanáct let.

„Dohodli jsme se ji pořídit kvůli tomu, že chceme řešit asi dvě takové základní věci. Jedna je energetická bezpečnost města Turnova, protože společně s vodní elektrárnou, kogeneračními jednotkami a nějakou fotovoltaikou bychom byli schopni pokrýt zhruba dvě třetiny spotřeby města a našich organizací,“ zdůvodnil nákup starosta Turnova Tomáš Hocke. Druhou věcí by pak bylo snížení samotných nákladů, které v současnosti město za energie platí.

Elektrárna slaví sto let

Elektrárna u jezu Shořalý mlýn je stará přes sto let, postavena byla v roce 1904 na základech mlýna, o necelých dvacet let později prošla rekonstrukcí, při které získala současnou podobu. Od roku 2020 však dvojice jejích turbín stojí.

Podle turnovského místostarosty Jana Lochmana jsou obě ve špatném stavu, a bude tak potřeba jednu Francisovu a druhou vrtulovou turbínu opravit. Obě turbíny elektrárny by mohly být opraveny najednou, což by bylo časově delší, či postupně.

Podle starosty se to městu vyplatí. „Domníváme se, že by to mohl být jeden z kroků k energetické bezpečnosti města Turnova,“ dodal Hocke k nákupu Shořalého mlýna.

Pod městskou společnost ji chce radnice začlenit nejen kvůli tomu, že v energetickém oboru dlouhodobě působí, ale může na její modernizaci čerpat i dotaci. „Jenom obchodní společnosti můžou být příjemci dotací na malé vodní elektrárny,“ dodal Hocke.

Podle Jana Lochmana by měla mít elektrárna po modernizaci maximální výkon čtyři sta kilowattů, což by stačilo k pokrytí čtyř pětin spotřeby městských objektů.

Elektřina už na konci roku

Transakce by se měla uskutečnit v prvním čtvrtletí letošního roku. Pokud vše půjde podle plánu, mohla by elektrárna začít vyrábět elektřinu koncem roku. Turnov očekává, že z vypsaného dotačního programu by mohl na modernizaci elektrárny získat dvanáct až patnáct milionů korun.

Malá vodní elektrárna vyráběla ročně průměrně 1,8 gigawatthodin (GWh) elektřiny, po modernizaci to bude zřejmě zhruba 2,5 GWh.

Lokalita, kde se malá vodní elektrárna nachází, je pro Turnov výhledově důležitá. Kromě nové čtvrti, která by tu měla vyrůst, plánuje soukromý investor stavbu bytů v areálu někdejší Dioptry.