Majáles se v Liberci už neuskuteční, poslední ročník byl ztrátový

„Z hlediska rostoucích nákladů a časové náročnosti pořádání akce takovéhoto rozsahu jsme se s týmem Kultura z. s. rozhodli již další ročník Majáles Liberec neuspořádat,“ uvedli pořadatelé na Facebooku.

Za sebou měli přitom šest ročníků a vystřídali několik lokací. Naposledy se Majáles konal v areálu někdejších Libereckých výstavních trhů. Mezi hlavní hvězdy dvoudenního festivalu patřila slovenská zpěvačka Katarína Knechtová nebo kapela Krucipüsk. Ta udělala definitivní tečku za tradicí započatou v roce 2017.

„Ono se to nezdá, ale člověk to řeší pomalu celý rok a zabírá to strašně moc času,“ přibližuje okolnosti zrušení akce Jiří Veverka, který stál u Majálesu Liberec od samého začátku, a může tak hodnotit růst festivalu.

„Do covidu měl vzestupnou tendenci. Měli jsme dobrý čich na kapely. Vystoupili u nás například Mirai, kteří tehdy ještě nebyli úplně známí, Lenny, kapely N. O. H. A., Krucipüsk. Po covidu ale bylo vidět, že s kulturou to šlo v rámci lokálních akcí z kopce,“ vysvětluje Veverka.

Vše vygradovalo loni v květnu. „Poslední ročník skončil ve ztrátě, kterou jsme museli uhradit z vlastních zdrojů. Šlo o statisíce. Ztrátu způsobila kombinace několika věcí, ať už line-up, bezkontaktní placení NFC či to, že si lidé už pečlivě vybírají akce, na které vyrazí,“ pokračuje pořadatel.

Dobrý pocit má ale naopak ze Dne dětí, který po Majálesu následoval. „Doufáme, že v něm město bude pokračovat.“

Přestože se pořadatelé rozhodli příští rok Majáles neuspořádat, nevylučují, že se organizace chopí někdo po nich. „Máme funkční webové stránky, Facebook, grafické manuály. Kdyby tady byl někdo, kdo by v tom chtěl pokračovat, tak mu to rádi předáme,“ dodává Jiří Veverka.