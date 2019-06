Krize není, tvrdí Magna. Budoucnost vidí v dílech z plastu

„Přemýšlíme, kam růst. Neskromně přiznám, že bychom rádi okupovali celý exteriér auta. Ještě je toho hodně, co může být na autě zvenku z plastu a co bychom tím pádem mohli vyrábět. Kapoty, střešní panely, kryty na zrcátka, moduly dveří, víka kufrů a podobně,“ říká ředitel závodu Miroslav Frontz.

S plasty má Magna obrovské zkušenosti. Vznikla totiž transformací legendárního Plastimatu. Jen místo plastových potřeb do domácností se přeorientovala na automobilový průmysl.

A právě plasty v něm dnes hrají prim. „Je stále větší tlak na elektromobily a na snížení hmotnosti vozů. Věci, které se dříve dělaly z kovů, se dnes začínají dělat z plastů, protože odlehčená auta dál dojedou a jedou i rychleji,“ dodal Frontz.

Díky nové lince 3,5 milionu nárazníků ročně

Magna tak investuje kromě výroby i do výzkumu a vývoje. Každý rok v průměru tři sta až čtyři sta milionů korun. Momentálně spolupracuje na vzniku nového materiálu, který by měl nahradit některé dnes ještě kovové prvky na autech.

„Je to otázka pár měsíců, zda se s tím u zákazníků uchytíme. Pomáháme se specifikací a vlastnostmi toho materiálu, aby splňoval přísné normy na bezpečnost vozu, a také aby skutečně přinesl úsporu v hmotnosti auta. Máme už ale obrovské zkušenosti s výztužním rámem opleteným textilními vlákny, což je náš vlastní patent. Takže myslím, že to bude úspěch i tady,“ sdělil finanční ředitel závodu Pavel Cvejn.

Hospodářské krize se zatím v Magně nebojí. I přesto, že závod patří mezi největší zaměstnavatele v Liberci. Momentálně má 1 800 zaměstnanců, z toho 250 přes pracovní agentury. A další lidi do výroby stále shání. Od září totiž spustí novou linku, díky které bude vyrábět 3,5 milionu nárazníků ročně. Tedy o třetinu víc než dnes.

„O krizi v automobilovém průmyslu se mluví už delší dobu. Objevuje se spousta spekulací a fám. Jediné, co lze odpovědně říci, je, že nikdo nic určitého neví. My žádnou krizi nepociťujeme, zakázky nám neubývají, naopak máme zaplněnou kapacitně výrobu do roku 2025. A teď se domlouvají zakázky až do roku 2030. Je pravda, že pokud by se zhroutil automotive v celé Evropě, tak nám nepomůže ani svěcená voda. Ale na krizi se stejně nejde nijak dopředu připravit. Jediná cesta je zlevňovat výrobu,“ zdůraznil Fronzt.

V Magně pracuje 111 robotů

Magna tak zavádí automatickou výrobu tam, kde není potřeba živý člověk. Nejnověji to bude plně automatizovaný sklad, který ovládnou roboti. Celkem má Magna 111 robotů. Nahradili práci pěti stovek lidí ve třech směnách.

„To ale neznamená, že jsme ty pracovníky propustili. Lidí je nedostatek zase na jiné práce,“ uvedl personální manažer Jan Záruba.



Na liberecký závod by také neměl mít dopad případný brexit. Zakázky ve Velké Británii liberecký podnik nemá.

„Ale jsou tam sesterské závody Magny, na které to dopad mít může, vyrábí tam dveře pro Nissana. Myslím, že ale větší hrozba bude, když Američané zavedou dovozní cla. To bude pro automobilky mnohem větší problém,“ dodal Frontz.