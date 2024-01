Místo tří budov jedna. Česká Lípa otevřela nový magistrát

„Všechno se nám překvapivě podařilo stihnout podle plánu. První den jsme se všichni seznamovali s tím, jak bude stěhování probíhat, což se neobešlo bez drobných nedostatků, pak už to šlo docela dobře. Křehké věci si lidé balili do krabic, údržbáři vše nosili a vozili, IT oddělení se pak postaralo o zapojení přístrojů na místě,“ popsal jeden ze zaměstnanců úřadu.

Do nové budovy se přesunulo přibližně šedesát úředníků ze tří různých budov městského úřadu – z okolí vodního hradu, soudu i z ulice Jindřicha z Lipé. Nově zde místní najdou pracoviště řidičských oprávnění, evidenci obyvatel a osobních dokladů, dále pak živnostenský úřad nebo oddělení přestupků či hlavní pokladnu. Mají to odtud blízko na parkoviště i na zastávku MHD.

„Rekonstrukce budovy začala v září 2022, stavebně byla budova dokončena v září 2023. Pak následovala montáž nábytku, vyvolávacího systému a dalšího nutného vybavení. Stěhování úředníků začalo 11. prosince 2023,“ popsala mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová.

Stavba se prodražila

Přestavby se za konečných 95,3 milionu korun zhostila firma CL–EVANS, prvotní cena zakázky se zvýšila o necelých deset milionů kvůli nutným vícepracím. Město na rekonstrukci získalo dotaci 13,5 milionu korun ze Státního fondu životního prostředí.

„Oproti původnímu záměru, kdy hrozilo, že se z budovy stane ubytovna, bude nyní sloužit občanům nejen z České Lípy, ale z celého území ORP Česká Lípa. Tedy 41 dalším obcím,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová.

Největší problémy při rozsáhlých opravách působil špatný stav podlahových konstrukcí. Od původní myšlenky, opravit budovu jen částečně, muselo město ustoupit. Byla totiž v horším stavu, než se čekalo. Podlahové vytápění oproti plánu nahradila otopná tělesa, výměny se dočkal i výtah, který již neodpovídal normám. Střecha je nyní osazená fotovoltaickými panely, před budovou stojí tři velké nádrže, ve kterých se hromadí dešťová voda.

Halu zdobí skleněná socha

Opuštěný chátrající objekt zakoupila Česká Lípa v roce 2019 za 18 milionů korun. Během rekonstrukce vyměnili dělníci okna, dveře, zateplili fasádu i střechu. Kompletně nový je také systém vytápění a osvětlení. Vstupní halu úřadovny zdobí dílo z regionální firmy Preciosa.

„Po přestěhování úředníků se nám v městských objektech uvolnily prostory. V budově U Vodního hradu budou prostory k pronájmu, chceme zde mít třeba ordinace a byty pro lékaře. V ulici Jindřicha z Lipé chceme vybudovat byty a do prázdné budovy v Děčínské ulici se částečně přesune archiv městského úřadu a také odbor školství,“ doplnil českolipský místostarosta Martin Brož.