Ať v Ralsku vyroste jaderná elektrárna, navrhuje podnikatel Dědek

Hosty akce pořádané vydavatelstvím MAFRA byli politici a významní podnikatelé z Libereckého kraje.



Názor, že absolventů technických oborů středních a vysokých škol je málo, vyslovil například náměstek libereckého primátora Jiří Němeček (ANO).

„Strojní fakultě liberecké technické univerzity za posledních pět let klesl počet studentů o padesát čtyři procent. To jsou dramatická čísla,“ varoval.

„My přitom potřebujeme techniky. Když se dnes podíváte do lakovny třeba ve Škodovce, neuvidíte tam dělníky, ale roboty. Manuální práce ubývá. Vlivem robotizace může velmi brzy přijít o práci jeden a půl milionu lidí,“ konstatoval Němeček. Souhlasil s tím i šéf Jablotronu, mecenáš a známý jablonecký podnikatel Dalibor Dědek.

„Přesvědčete své děti, ať jdou studovat technické obory. Dnešní svět totiž závisí na technice, ale stále méně lidí jí rozumí. Ten, kdo bude technice rozumět zítra, bude se mít dobře,“ předestřel zaplněnému auditoriu Dědek.

Solární panely nás nezachrání, tvrdí Dědek

Sám má technické vzdělání a přestože o sobě sám mluví v nadsázce jako o „starém dědkovi“, rád provokuje nekonvenčními názory. Jeden takový vyslovil i na konferenci. Dnes z větší části opuštěný bývalý vojenský prostor Ralsko by prý využil pro jadernou energetiku.

„Ať tam postaví jadernou elektrárnu. Potřebujeme stále více energie, bez ní nemůže průmysl být. Jsem velký nepřítel elektromobility a solární energie. Elektromobilita je fantasmagorie, nechává za sebou mnohem větší uhlíkovou stopu než fosilní paliva. Solární panely a nějaké větrné mlýny nás nezachrání. Jádro je to nejčistší, co máme k dispozici. Kdo o tom pochybuje, ať jede do Temelína na exkurzi, změní názor,“ vysvětlil populární podnikatel.

Dědek je známý self-made man, majetek přesahující částku pět miliard korun získal prakticky bez pomoci díky svým nápadům. O ten nejlepší se podělil s účastníky setkání.

„Pokud chcete žít v lepším světě, nečekejte, až někdo něco udělá za vás. Vidíte nepořádek? Ukliďte ho. A večer před spaním si řekněte, čím jste byli užiteční jiným,“ vyzval ostatní.

Google z inkubátoru

Akce se zúčastnil též hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK). Ten připomněl, že kraj připravuje v sousedství svého úřadu stavbu podnikatelského inkubátoru, který má mladým podnikatelům pomoci uvést jejich nápady do života.



„Byl bych rád, kdyby v tomto inkubátoru jednou vyrostl třeba druhý Google. A nebo Jablotron. Tedy firma z našeho regionu, která k němu má vztah, ne taková, kterou řídí manažer někde z Austrálie, jehož zajímá jen jestli každé čtvrtletí vyskočí na výsledkovce černé číslo a budou prémie,“ upozornil hejtman.



O zajímavý postoj se pak podělil jablonecký primátor Milan Kroupa (ANO). Ten jako jediný z přítomných zpochybnil potřebu neustálého růstu a zvyšování produktivity.

„Jsme nastaveni na to, že musíme mít stále něčeho víc. Ale máme se proto lépe? Obávám se, že požíráme svoji budoucnost. Pořád se skloňuje produktivita, ale kde je život? Musíme se soustředit, aby lidi život bavil a aby se tato společnost nerozpadla,“ myslí si Kroupa.

Partnery konference Lepší místo pro život byly ČEZ a společnost Deloitte, která prostřednictvím projektu Obce v datech srovnává dostupná data v českých obcích a vytváří z nich žebříček měst, kde se dobře žije. Ze všech českých měst se loni v rámci kraje nejlépe umístil Turnov, který byl pátý. Liberec obsadil 68. místo.



Konference hostila ještě šéfa dopravní firmy DS Holding Josefa Chuchlíka, majitele mlýnů Daniela Pernera nebo šéfa holdingu Syner Petra Syrovátka. Samosprávy zde zastupovali starostka Semil Lena Mlejnková a českolipský radní Michal Prokop.