Starostka v námořnickém otevřela Máchovo jezero, lidé už v něm nezezelenají

Na pódiu se vystřídali dětští námořníci, ladné medúzy z místní školky, písničkář Pepa Štross nebo Vlasta Horváth s kapelou.

„Všichni, kdo se vykoupali před tím, než se otevřelo Máchovo jezero, do měsíce zezelenají. Zmodrají jim palce a na obličeji jim vyroste jezevčí čumák,“ upozorňoval se smíchem Petr Hozák, ředitel příspěvkové organizace Kultura Doksy, která akci po dvouleté pauze uspořádala.

Dříve akce končila během odpoledne, lidé si ale chtěli u Máchova jezera užít celý den, proto jim organizátoři vyšli letos vstříc. Hudební program prodloužili až do 21 hodin.

„Jsem ráda, že se po odmlce setkáváme a vracíme se k našim tradicím,“ přivítala starostka Doks přítomné, načež se vydala v námořnické sukni vstříc vlnám. Velkým klíčem jezero odemkla a popřála lidem krásnou sezonu. „Překvapilo mě, jak je voda teplá,“ přiznala po návratu na hlavní pláž.

Odhadla, že za pěkného počasí se tu denně vystřídá kolem 5 až 7 tisíc lidí. Na Klůčku, druhé pláži spravované městem, to bývá prý slabší. „Na Klůček se chodí, když je tady plno, nebo když je vedro. Je pro lidi, kteří chtějí intimčo a nepotřebují takový servis,“ řekla Burešová.

Novinky letošní sezony

Mezi novinkami, které letos zpříjemní turistům i místním pobyt na pláži, zmínila strojové čištění písku jednou či dvakrát týdně nebo novou promenádu v západní zátoce. Navezli tam nový písek, část oseli trávou. Na podzim přibude pár stromů, které poskytnou stín lidem odpočívajícím na dekách. Brzy tam bude i vzduchová trampolína či dětské hřiště.

„Připravujeme také projekt na vlastní toalety v zadní části pláže. Žádné z těch, co jsou tady, bohužel nevlastníme. Město si je pronajímá a nemůžeme do nich tolik investovat a udělat si je, jak bychom chtěli,“ popsala starostka. Doksy se nově dohodly s architektem na tom, že začnou projektovat vlastní mobiliář. Když nějaký pořídily v minulosti, a za dva tři roky jej potřebovaly doplnit, tak už nebyl v nabídce. Tomu chtějí předejít.

„Firma už nám vyrábí první prototypy stolů, lavic s opěrkami i bez nich, koše na klasický i tříděný odpad,“ informovala Burešová. Volejbalové kurty v budoucnu nahradí nové kurty na evropské úrovni včetně tribun a zázemí, molo u vstupu čeká rozšíření co do prostoru, tak i co do nabídky služeb.

Pokud bude počasí stabilnější než loni, pak se starostka nižší návštěvnosti nebojí: „Nemyslíme si, že budou lidé šetřit. A pokud ano, tak spíš na zahraničních dovolených.“ Na jednodenní či čtyřdenní návštěvu Máchova jezera si podle ní čas vždycky najdou.

Řada stánkařů se vrátila

Stánkařů sice oproti předchozím ročníkům ubylo – podle Petra Hozáka na ně dopadla pandemie stejně jako na všechny podnikatele závislé na kulturních akcích – přesto se mnoho z nich vrátilo.

„Jsme tu na zahájení sezony asi podesáté. Letos jsme museli upravovat ceny. Stouply nám ceny materiálu na výrobu i doprava,“ vyjmenoval jeden ze stánkařů, který dováží cukrovinky z Teplic. Perníčky, které ještě před rokem stály kolem 35 až 40 korun, nyní návštěvníci pořídí za 60 až 70 korun.

„Lidé se nad tím nepozastavují, berou to spíš jako trend, kdy jdou veškeré ceny nahoru. Je pak logické, že tady to půjde zřejmě také,“ konstatoval stánkař.