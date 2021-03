Máchovo jezero nechce vypadat jako v 90. letech, dočká se proměny

Z divokých devadesátek k prvorepublikovému lázeňskému švihákovi. I tak se dá popsat proměna, kterou plánuje město Doksy v okolí Máchova jezera. Město na svých stránkách zveřejnilo návrh, jakými úpravami by měly projít zdejší pláže a nejbližší okolí.

Podle starostky Doks Evy Burešové to znamená konec nevzhledným kioskům a větší důraz na přírodní charakter areálu. Město převzalo správu nad Hlavní pláží i pláží Klůček letos v lednu poté, co vypršela dvacetiletá smlouva s dosavadním nájemcem.



„Nemohli jsme se dočkat. Momentálně jsou tam různé druhy staveb postavené bez jakékoli koncepce. Některé byly postavené jako dočasné, ale jejich dočasnost už dávno vypršela. Chceme, aby to bylo i vizuálně pěkné,“ naráží Burešová na současný stav areálu. Ten podle urbanistické studie odpovídá spíše divoké porevoluční době devadesátých let než současnosti. „Místa tak vypadají spíše jako tržnice než rekreační středisko,“ uvádí studie.

Cílem je podle návrhu „návrat ke kultivovanému autentickému charakteru, jenž může čerpat inspiraci v romantické historii a lázeňské prvorepublikové slávě“.

To znamená propojit území areálu do jednoho lesoparkového celku, postavit nové restaurace, bufety, hygienické zázemí, převlékárny a další nezbytné objekty. Architekti také navrhují „posunout“ hlavní vchod více do centra dění. V ose na tento nový vstup by pak navazovalo dřevěné molo. Podle studie by měla jít k zemi i budova Strahováčku, kterou by měl nahradit hotel s terasou.

Dále zde vznikne prostor pro pořádání kulturních a společenských akcí až pro tři tisíce lidí. Autoři studie navrhují využít svah pod Strahováčkem a jen jej upravit do podoby přírodního amfiteátru. Podle starostky má velký potenciál i západní část pobřeží, kde studie navrhuje rekonstrukci stávajícího mola a vybudování pergoly s občerstvením.



Vylepšení se dočkají i sportoviště

Vylepšení by se měla dočkat i sportoviště. „V návaznosti na víceúčelový park na místě současných hřišť je navržen nový beachvolejbalový areál s objektem tribuny a zázemím pro sportovce pod ní. Na její zadní straně je také navržena cvičná lezecká stěna a na prostranství za tribunou venkovní workout,“ popisuje studie.

Také pláži Klůček chtějí architekti ponechat její přírodní ráz a zachovat zdejší atmosféru. Navrhují proto jen jemné přírodní vymezení stezky, která zde chybí, další prvky by mohly být doplněny až v lese. Samotnou pláž nechávají bez vybavení.

Návrh na úpravu pláží chtělo město obyvatelům představit loni na podzim. Kvůli koronaviru ale bylo setkání s veřejností zrušeno. Podle starostky je ale možné se k urbanistické studii vyjádřit a poslat případně připomínky. Kdy se s úpravami začne, není podle Burešové jisté. Nejprve je nutné vypořádat se s majiteli staveb na pozemcích města.

„Jednou z prvních věcí, které jsme začali již před dvěma lety řešit, je právě narovnání majetkoprávních vztahů. Co se týká staveb trvalých, má město zájem o odkoupení těchto staveb, neboť plánuje jejich rekonstrukci,“ vysvětlila už dříve.

Rekonstrukce pláží bude stát několik milionů. Město proto plánuje jejich úpravy postupně v horizontu několika let. Pokusí se na projekt využít i dotace. Za sezonu obě pláže navštíví 50 až 70 tisíc rekreantů, denně za pěkného počasí to bývá až pět tisíc lidí. Hlavní pláž má více než pět hektarů a v sezoně tam je kapacita pohostinství až 880 míst. Klůček je o polovinu menší.