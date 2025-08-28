Zákaz koupání v Máchově jezeře. Rekordně teplá voda obsahuje příliš mnoho sinic

  14:26
Hygienici dnes zakázali koupání v Máchově jezeře u Doks na Českolipsku. Důvodem jsou přemnožené sinice. Naposledy platil zákaz koupání pro jezero v roce 2004, tehdy to bylo po celou sezonu, nyní až na jejím konci. V Libereckém kraji jde toto léto o první přírodní koupaliště s vydaným zákazem koupání.
Vodní skákací atrakce na Máchově jezeře, vstup na ni vyjde jednoho člověka na...

Vodní skákací atrakce na Máchově jezeře, vstup na ni vyjde jednoho člověka na 150 korun na hodinu. (12. srpna 2025) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Půjčovny u Máchova jezera nabízí i pronájem paddleboardu. (12. srpna 2025)
Vodní atrakce na Máchově jezeře. (12. srpna 2025)
Nechybí ani možnost pronájmu variace šlapadel. (12. srpna 2025)
Loď Máj pluje po Máchově jezeře. (12. srpna 2025)
S kvalitou vody se Máchovo jezero kvůli sinicím potýká dlouhodobě, obvykle ale bývá v létě na třetím z pěti stupňů hodnocení. Tak to bylo i letos, podle posledního rozboru se ale kvalita vody výrazně zhoršila.

Zákaz koupání vyhlašují hygienici, pokud je v jednom mililitru vody přes 250 tisíc buněk sinic, nad tímto limitem bylo všech pět odběrných míst jezera. Naměřené hodnoty se pohybovaly od 252 008 do 473 216 buněk na mililitr.

„Krajská hygienická stanice Libereckého kraje vyhodnotila zdravotní riziko pro koupající se osoby jako závažné, voda byla označena jako nebezpečná ke koupání, kdy hrozí akutní poškození zdraví. Konkrétně tato voda ke koupání s obsahem sinic může způsobit alergické reakce, jejichž projevy mohou způsobit vyrážky na kůži, svědění, zánět spojivek, rýmu. Toxiny sinic mohou působit na orgány v lidském organismu a mohou být příčinou střevních a žaludečních potíží, bolesti hlavy a ve vážných případech může dojít ke vzniku jaterních problémů,“ píše se v odůvodnění rozhodnutí.

Rekordně teplá voda

Ředitel obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero Jiří Holub míní, že k přemnožení sinic přispělo, že voda v jezeře je rekordně teplá. „Měla dokonce 28,8 stupně Celsia,“ řekl.

Podle něj rostoucí teplota vody v jezeře je nepříznivým jevem posledních let. „Přes 28 stupňů měla poprvé loni,“ uvedl. Míní, že k tomu může přispívat, že jezero není hluboké. „V průměru má 2,5 až tři metry a nestačí se ochlazovat tak jako jinde, kde mají třeba deset, 15 metrů hloubky,“ dodal.

Navenek ale podle něj voda v jezeře ani nyní nevypadá na to, že by měla tak špatnou kvalitu, jak ukazuje poslední rozbor odběrů.

„Někdy tabulky udávají horší výsledky, než je skutečnost. Když projíždíte jezero, není to tak hrozné, z 80 procent plochy je to v pohodě. Záleží jakým směrem fouká vítr a kde jsou sinice nafoukané. Mohly být zrovna tam, kde byl odběr,“ dodal.

Z dalších přírodních koupališť v Libereckém kraji je na čtvrtém stupni, tedy nevhodné ke koupání, Hamerské jezero na Českolipsku. I v něm jsou ve zvýšeném množství sinice. Na třetím stupni, což značí, že zdravotní problémy po koupání mohou mít citliví jedinci, jako jsou děti či alergici, jsou kvůli sinicím přehrada Mšeno v Jablonci nad Nisou a koupaliště v Českém Dubu na Liberecku.

Na druhém stupni jsou s mírně znečištěnou vodou přírodní koupaliště v Sedmihorkách v Českém ráji, krkonošském Jablonci nad Jizerou a Zákupech a Nedamově u Dubé na Českolipsku.

