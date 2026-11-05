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Oční sanatorium je pryč. Na kraji Liberce vyroste Alzheimer centrum

Eliška Klimšová
  11:22
Na místě bývalé oční léčebny v Liberci-Machníně vyroste do dvou let Alzheimer...

Na místě bývalé oční léčebny v Liberci-Machníně vyroste do dvou let Alzheimer centrum za 250 milionů korun. | foto: Dolce Vita

Projekt je součástí první etapy rozsáhlejší obnovy areálu bývalého očního...
Projekt je součástí první etapy rozsáhlejší obnovy areálu bývalého očního...
Zchátralý dům uprostřed lesoparku v Machníně. Dříve tu bývala dětská oční...
Zchátralý dům uprostřed lesoparku v Machníně. Dříve tu bývala dětská oční...
15 fotografií
V liberecké části Machnín začala výstavba Alzheimer centra za 250 milionů korun. Nové zařízení nabídne 150 lůžek pro lidi s Alzheimerovou chorobou. Dokončení plánuje developerská společnost DolceVita Development na podzim roku 2028.

Projekt je součástí první etapy rozsáhlejší obnovy areálu bývalého očního sanatoria, ve kterém by měl být také domov pro seniory.

„V rozvoji péče o seniory vidíme obchodní příležitost na trhu. Proto dlouhodobě vyhledáváme lokality, které nám umožňují realizovat podobné projekty jako v Machníně. Tento areál jsme si cíleně vybrali, protože jsme zde od počátku viděli potenciál pro vybudování nadstandardního komplexu péče o seniory, a to díky krásnému lesoparku a dobré dopravní dostupnosti do centra Liberce,“ uvedl Michal Kunrt, zakladatel a generální ředitel společnosti DolceVita Development.

Město prodá bývalé oční sanatorium v Machníně, nahradí ho Alzheimer centrum

Chystané centrum bude klienty přijímat postupně, podle současných předpokladů zhruba až deset lidí měsíčně. Budoucí provozovatel bude mít na starosti zajištění personálu. V zařízení by mělo pracovat přibližně 40 lidí na třísměnný provoz.

„Kromě toho, že zde vzniknou nové, tolik potřebné kapacity, vnímáme jako velký přínos také vznik pracovních příležitostí pro obyvatele Liberce a okolí,“ uvedla náměstkyně primátora Martina Teplá.

Alzheimer centrum je zároveň součástí obnovy areálu bývalé oční léčebny v Machníně, který má rozlohu přes 38 tisíc metrů čtverečních. Do budoucna se počítá také s výstavbu domova pro seniory s kapacitou přibližně 120 lůžek. Společnost DolceVita Development pro něj hledá budoucího provozovatele.

Lesopark od známého architekta

Součástí areálu má být lesopark podle návrhu zahradního architekta Ferdinanda Lefflera ze studia Flera, chráněná kavárna a další prostory pro společenské vyžití. Obnova lesoparku je plánována po dokončení Alzheimer centra.

Na místě bývalé oční léčebny v Liberci-Machníně vyroste do dvou let Alzheimer centrum za 250 milionů korun.
Projekt je součástí první etapy rozsáhlejší obnovy areálu bývalého očního sanatoria, ve kterém by měl být také domov pro seniory.
Projekt je součástí první etapy rozsáhlejší obnovy areálu bývalého očního sanatoria, ve kterém by měl být také domov pro seniory.
Zchátralý dům uprostřed lesoparku v Machníně. Dříve tu bývala dětská oční léčebna.
15 fotografií

Areál bývalého sanatoria leží v blízkosti řeky Lužické Nisy a přírodní rezervace Hamrštejn. Architektonický návrh ateliéru Meetplace vychází z historie místa a propojuje novou budovu s okolní přírodou.

„Díky rozdílným úrovním terénu jsme mohli propojit jednotlivá podlaží s venkovními prostory. Obyvatelé tak budou mít k dispozici zahradu, dvůr i terasy,“ vysvětlil architekt Filip Albrecht z ateliéru Meetplace.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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