Obchvat za stamiliony uleví Lvové, v bezpečí budou i turisté mířící na zámek

Obcí denně projede skoro třináct tisíc aut, z toho téměř patnáct set tvoří těžká nákladní vozidla. „V hlavní turistické sezoně je prakticky nemožné přejít hlavní silnici k vlakovému nádraží nebo k zámku Lemberk. Pohyb turistů je tu obrovský. Pro ně i pro místní to bude velké zlepšení co se týče bezpečnosti,“ věří starosta Jablonného v Podještědí Jiří Rýdl.
Silničáři by měli obchvat obce dokončit do června 2028. „Nová přeložka odvede z obce tranzitní dopravu a pro místní bude pohyb po Lvové bezpečnější. Délka přeložky je navíc kratší než nynější trasa, čímž se všem zrychlí cesta,“ popsal ministr dopravy Ivan Bednárik.
Přeložka bude mít tři jízdní pruhy, dva z nich povedou směrem na Liberec. „Kladli jsme důraz na to, abychom minimalizovali dopad stavby na cenné přírodní lokality v okolí Panenského potoka, abychom co nejvíc ochránili obytnou zástavbu obce Lvová a respektovali chráněné území CHKO Lužické hory,“ vylíčil generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
Součástí obchvatu budou čtyři mosty, mimoúrovňová křižovatka a šest opěrných zdí. Nejdelší z nich bude měřit přes 200 metrů a bude téměř sedmnáct metrů vysoká. „Součástí stavby bude také skoro kilometr protihlukových stěn. Hluk z dopravy tak bude odcloněn,“ dodal Mátl.
Hlavní tah mezi kraji
Silnice I/13, na které se nový obchvat staví, tvoří hlavní tah mezi Ústeckým a Libereckým krajem. „Každá dopravní stavba na území Libereckého kraje přináší zkvalitnění pro občany. Zlepší se dostupnost, bezpečnost a samozřejmě i plynulost dopravy,“ vyzdvihl krajský náměstek pro dopravu Daniel David.
Podle starosty Rýdla patří mezi největší problémy současné silnice třeba hluk nebo prašnost. Připomněl i nebezpečný úsek na konci obce ve směru na Liberec. „V tom esíčku, které díky nové stavbě zmizí, bylo ročně deset, dvacet nehod. Byly tam i velmi vážné nehody, hlavně za deště. Pak se tam sice udělaly jiné povrchy, snížila se rychlost, ale nehody úplně nezmizely,“ přiblížil s tím, že nová silnice problém vyřeší.
Odvedení dopravy mimo obec by ale mohlo znamenat úbytek zákazníků v tamním motorestu. „Provozovatel motorestu věří, že vyhlášená zmrzlina si své jméno ponese dál. Říkal, že i když ubude třeba dvacet procent zákazníků, tak ho to nepoloží,“ objasnil starosta.
To v minulosti potvrdil i majitel motorestu Oldřich Němeček. „Myslím, že si k nám lidé po těch letech najdou cestu i tak. Je jasné, že to nebude v takové míře, ale myslím si, že lidé, kteří to tu znají, tak přijedou. Nejsme proti obchvatu.“
Stavbu ŘSD plánuje zhruba 30 let. Kladné stanovisko o vlivu na životní prostředí pochází z devadesátých let minulého století. „Příprava se pak obnovila až mezi lety 2015 a 2016, získali jsme prodloužení stanoviska a mohli jsme pokračovat v přípravě stavby,“ doplnil Mátl. Podle něj bylo složité zajistit hlavně financování. Stavba si vyžádá více než 624 milionů korun bez daně.
Obchvat uleví Lvové
