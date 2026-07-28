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Lvice zabavená Vémolovi odjela do nového domova. V Nizozemsku Elsu přejmenují

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  14:23
Lvice Elsa, kterou v červnu zabavilo ministerstvo životního prostředí (MŽP) zápasníkovi Karlu Vémolovi z nelegálního chovu, se z dočasného útočiště v Zoo Liberec nastálo přesunula do Nizozemska. V zařízení Felida pro velké kočkovité šelmy, kde našla nový domov, ji plánují přejmenovat.

Lvice Elsa má chirurgicky odstraněné drápy na předních končetinách, což ji doživotně hendikepuje a znesnadňuje socializaci s jedinci jejího druhu. Nemůže šplhat po stromech nebo se bránit útokům.

„Hledali jsme spolu s mezinárodními organizacemi co nejvhodnější zařízení, ve kterém bude mít zvíře individuální přístup,“ poznamenal Jiří Mach z odboru druhové ochrany MŽP s ujištěním, že si ministerstvo pečlivě prověřuje zařízení, kam zabavená zvířata z nelegálních chovů (po krátkodobém umístění v záchranném centru) odvážejí.

Transportu Elsy, jež Liberec opustila v úterý ráno, předcházela trpělivá každodenní práce místních chovatelů, kteří ji učili dobrovolně vstupovat do transportní bedny. Díky tomu ji před odjezdem nemuseli uspávat, což pro zvíře podle mluvčí zoo Barbary Tesařové vždy představuje určité zdravotní riziko.

Vémolovi odebrali lvici s odstraněnými drápy, zvíře si převzala liberecká zoo

„Právě tento trénink a pečlivá příprava jí usnadní nejen převoz, ale i adaptaci v novém domově,“ věří zooložka a kurátorka chovu šelem v Zoo Liberec Dorota Gremlicová.

Nizozemské zařízení Felida (FELIDA Big Cat Sanctuary), které provozuje nezisková organizace Four Paws, již pečuje o tygra ussurijského Tajmira a lva Mera, které tam převezli z nevyhovujících soukromých chovů v České republice.

„Dnes se jim u nás daří velmi dobře. Naši veterináři i oddaní specialisté na péči o zvířata poskytnou bezpečné prostředí i odbornou péči, kterou bude Elsa potřebovat,“ konstatovala Barbara van Genne Tiplea z Four Paws. Jelikož už v zařízení jednu Elsu mají, nově příchozí lvici přejmenují na Zoru. „Je to slovanské jméno, které znamená úsvit,“ doplnila.

Od Vémoly pod Ještěd, z Liberce do Nizozemska

Někdejší majitel lvice Elsy Karlos Vémola podle Macha nebyl – stejně jako v případě tygřice Ramby zabavené koncem roku 2023 – schopný doložit zákonný původ zvířete, které je chráněné mezinárodní úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy CITES.

Od Vémoly Elsa proto zamířila pod Ještěd, jelikož místní zoo funguje jako jedno ze záchranných center CITES pro zvířata zabavená kvůli nelegálnímu obchodu. Zde ji po měsíční karanténě mohli spatřit i návštěvníci zahrady. Mluvčí Tesařová tehdy upozornila, že je lvice trochu při těle, a to v důsledku hormonální antikoncepce, kterou v minulosti dostávala.

Lvici zabavené Vémolovi skončila v Liberci karanténa, po antikoncepci přibrala

Nelegální chov velkých šelem je podle ředitele liberecké zoo Davida Nejedla dlouhodobý problém nejen v Česku, ale i v dalších evropských zemích. Elsa podle něj do nového domova odjela v dobré kondici. „Věříme, že ve specializovaném centru Felida bude mít výborné podmínky pro další život,“ uzavřel.

Nekontrolovaný obchod s ohroženými druhy zvířat podle Tesařové nepůsobí negativně pouze na jedince, ale může přispět k vyhubení celých druhů v přírodě. „Účelem mezinárodní úmluvy CITES je právě ochrana ohrožených druhů pomocí regulace obchodu. Například zvířata a rostliny chráněné CITES se nemohou převážet přes hranice bez speciálního povolení,“ vysvětlila.

CITES se vztahuje na více než 40 tisíc druhů živočichů a rostlin; nejen živých organismů, ale i na jejich části či výrobky z nich.

15. července 2026
Transport Vémolovy lvice Elsy z liberecké zoo do nizozemského zařízení Felida (28. července 2026)
Transport Vémolovy lvice Elsy z liberecké zoo do nizozemského zařízení Felida (28. července 2026)
Transport Vémolovy lvice Elsy z liberecké zoo do nizozemského zařízení Felida (28. července 2026)
Transport Vémolovy lvice Elsy z liberecké zoo do nizozemské ho zařízení Felida (28. července 2026)
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Lvice zabavená Vémolovi odjela do nového domova. V Nizozemsku Elsu přejmenují

Transportu Elsy, jež Liberec opustila v úterý ráno, předcházela trpělivá každodenní práce místních chovatelů, kteří ji učili dobrovolně vstupovat do transportní bedny.

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