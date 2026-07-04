„Většinou je to tak, že my, ochranáři, se snažíme mluvit za ohrožené kytky či ‚němé tváře‘ – co potřebují, nebo co je naopak odsoudí k zániku. Někdy se nám to daří, jindy méně. Tentokrát to otočíme a necháme promlouvat přímo je,“ říká Irena Waldhauserová, vedoucí správy CHKO Lužické hory.
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Na snímcích jsou od 22. června do konce prázdnin ve velkém rozlišení k vidění nejrůznější rostliny, plazi, ptáci i další organismy. Autory fotek jsou jak zkušení fotografové, například Václav Sojka, tak i mladí autoři, kteří objevují přírodu skrz objektiv již od dětství.
Mezi ně patří devatenáctiletá laureátka Ceny Josefa Vavrouška Kateřina Fialová či Michael Ježek, autor snímků, které ocenila Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. „V září se výstava z prázdninové destinace přesune za lidmi do města. Od 9. září bude instalována na plotě Domu dětí a mládeže Smetanka v Novém Boru,“ konstatuje mluvčí AOPK Karolína Šůlová.
CHKO Lužické hory a CHKO Kokořínsko – Máchův kraj letos slaví padesáté výročí od chvíle, kdy byly vyhlášeny chráněnými krajinnými oblastmi. „Spojuje je i to, že jsou to ostrovy zachovalé přírody v člověkem intenzivně využívané krajině,“ dodává ředitel.