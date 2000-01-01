náhledy
Velmi těžký a křehký. Impozantní lustr z poutního kostela Navštívení Panny Marie v Hejnicích na Liberecku míří po 103 letech na generální obnovu. Téměř pět metrů vysoké a tři metry široké dílo z olovnatého křišťálu ve středu dopoledne z lešení opatrně sejmuli pracovníci sklářské firmy Preciosa Lighting, která v následujících měsících zajistí jeho odborné repasování.
Náklady na opravu 173 let starého lustru přesahují 363 tisíc korun. „Sto tisíc nám dá Preciosa, sto tisíc město Hejnice, jistou podporu máme i od Křišťálového údolí a zbytek pokryje veřejná sbírka, která už běží a přesune se ještě na Donio,“ říká Jan Heinzl, ředitel Mezinárodního centra duchovní obnovy v Hejnicích.
Cenné svítidlo by se mělo do hejnického kostela vrátit do Velikonoc, ideálně by jej podle Heinzla mohli rozsvítit při vigilii.
„Většina obyvatelstva, která se rozsvícení bude chtít účastnit, na vigilii nepůjdou, tak bychom připravili asi ještě nějaké extra rozsvícení. To by muselo být samozřejmě za tmy,“ dodává.
„Zadavatelem byl Josef Riedel, Sklářský král Jizerských hor a rodák z Hejnic, který se rozhodl lustr pro hejnický kostel pořídit,“ přibližuje Heinzl historii svítidla, které v roce 1853 vyrobila v Kamenickém Šenově firma Josefa Hölzla.
Jaké k tomu měl Riedel důvody? „V Hejnicích v kostele byl pokřtěn a v té době bylo běžné, že se lidé, kteří přišli k majetku, respektive se vypracovali, nějakým způsobem revanšovali místům, odkud pocházeli. Byli donátory,“ líčí Jan Heinzl.
Lustr zavěšený zhruba patnáct až dvacet metrů od klenutého stropu podle něj váží půl tuny. V době, kdy jej poprvé instalovali, ho osvěcovalo čtyřiapadesát voskovic.
V průběhu času jej třikrát čistili, poprvé v roce 1909. Za Wilhelma Riedla byl lustr nejen čištěn, ale v letech 1922 a 1923 i elektrifikován.
Dosud poslední čištění pak proběhlo v první polovině 90. let. „Po návratu Miloše Rabana z exilu, kdy se stal v Hejnicích farářem, prošel interiér kostela restaurováním a výmalbou. Během toho lustr částečně svěsili a vyčistili,“ popisuje Heinzl.
Co šlo, to sundali a odvezli do Desné, kde jednotlivé části vyčistili. Ty pak přemístili zpátky do Hejnic a pověsili zpět.
Nyní čeká svítidlo nejen čištění, po 103 letech se dočká i nových rozvodů a doplnění chybějících částí.
„Kromě skleněných částí se bude čistit také ta kovová, bronzová. A všechny skleněné díly se budou nově ketlovat,“ uzavírá Heinzl.
Rozlehlý areál poutního kostela Navštívení Panny Marie s ambitem a klášterem je národní kulturní památkou.
„Kostel spolu s klášterem v roce 1761 částečně vyhořel a zcela obnoven byl až na počátku 20. století. Během druhé poloviny 20. století areál chátral. Rehabilitace se dočkal až roku 2000, od kdy je zde Mezinárodní centrum duchovní obnovy,“ informuje Národní památkový ústav.
