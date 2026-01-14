|
OBRAZEM: Hejnický kostel dočasně přišel o dominantu, půltunový lustr míří na generálku
Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu
Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...
Místo pomoci arogance, kritizuje žena zásah záchranářů. Partner měl horečky
Krajští záchranáři prověřují stížnost ženy z Liberecka na neprofesionální postup při poskytování pomoci. Na sociální síti Facebook popsala údajně arogantní chování posádky záchranné služby u jejího...
OBRAZEM: Paní Zima na Liberecku kraluje, vykouzlila i majestátní rampouchy
Zimu jako z obrázků Josefa Lady si užívají obyvatelé a návštěvníci horských oblastí Libereckého kraje. Děla jedou na plné obrátky, aby vrstvu přírodního sněhu znásobila sněhem technickým, vlekaři si...
Konec dojíždění. Liberec získá díky miliardáři špičkovou kliniku
Lidé už nebudou muset dojíždět na operaci s kolenem do Prahy nebo do Mladé Boleslavi. Nová ortopedická klinika Movela v Liberci vyřeší problém s přetlakem pacientů v regionu. Za projektem stojí...
Cizí muž chtěl ze školky vzít dítě, vydával se za strýce. Podivína odhalila učitelka
Cizí muž, který se představil jako strejda Michal, se ve středu pokusil odvést z mateřské školy v Liberci jedno z dětí. Učitelka však záhy zjistila, že nikdo takový v seznamu od rodičů není a...
Ptačí chřipka u volně žijících kachen na Jablonecku. Veterináři varují chovatele
Výskyt ptačí chřipky u volně žijících ptáků byl zjištěn na Jablonecku v Libereckém kraji, varuje krajská veterinární správa. Laboratoř potvrdila nákazu u kachen, které vyprostili hasiči 8. ledna z...
BusLine v České Lípě skončí. Město hledá, kdo dopravce za pár let nahradí
Městskou hromadnou dopravu využijí v České Lípě zhruba dva miliony cestujících za rok. Od dubna roku 2029 je ale bude vozit jiný dopravce než dosud. Českolipští zastupitelé řeší, kdo nahradí...
Sparta po třech prohrách zabrala, Hradec padl v Boleslavi. Liberec přestřílel Motor
Tři duely nabídl úterní program hokejové extraligy. Úvodní dohrávku 39. kola zvládla lépe Mladá Boleslav, která porazila zásluhou dvougólového Fořta na domácím ledě Hradec 2:0. V druhé úterní...
Náklaďák vjel náhle do protisměru, při střetu s dalšími vozy se zranilo pět lidí
Pět lidí utrpělo zranění při pondělní nehodě na Semilsku. Řidič nákladního vozu vjel do protisměru, kde se střetl s dvěma osobními vozy. Jedno z nich náraz katapultoval na plot nedalekého domu....
Azylové domy jsou plně obsazené, řada bezdomovců spí v mrazu
Bez domova jsou v Liberci stovky lidí. V mrazivých dnech a nocích proto hledají útočiště, kde se ohřejí. Své služby jim nabízí třeba organizace Naděje, která má vlastní noclehárny a denní centra. Pro...
Liberec posiluje. Konkurenci na stoperu rozšíří mládežnický reprezentant z Bosny
Fotbalisty Liberce posílil bosenský obránce Haris Berbič. Devatenáctiletý zadák a člen reprezentační jednadvacítky přestoupil do prvoligového Slovanu z týmu Borac Banja Luka a v novém působišti...
Co přinese rok 2026 Libereckému kraji? Miliardy do staveb i koncert Roxette
Nová knihovna v Turnově, populární švédské duo v Liberci nebo Jizerské hory plné běžkařů. Obyvatele Libereckého kraje čeká nabitý rok.
Na Českolipsku hořela stodola, hasičům komplikovalo zásah mrazivé počasí
K požáru stodoly v Božíkově na Českolipsku ráno vyjížděli hasiči. Vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu, který později snížili na první. Zásah jim komplikovalo mrazivé počasí.
Nejhorší scénář se nenaplnil, těší Nebylu, oporu Jablonce
Na konci října odehrál celé vítězné derby proti Liberci, ale pak se z prvoligových trávníků vytratil. Slovenský záložník a jedna z klíčových opor fotbalistů FK Jablonec Sebastian Nebyla od té doby...