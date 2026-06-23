Lupič se zbraní přepadl poštu na Semilsku, pak odjel na motorce

Policisté přijali oznámení o přepadení České pošty v úterý osm minut po jedenácté hodině. „Na místo okamžitě vyjely všechny dostupné policejní hlídky, jelikož dle prvotních informací měl mít u sebe neznámý pachatel i střelnou zbraň,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
Policisté na místě zjistili, že pachatel přišel do pobočky se střelnou zbraní a od obsluhy požadoval vydání peněz.
„Obsluhující žena muži vydala hotovost, jejíž výše je v tuto chvíli předmětem šetření. Poté neznámý pachatel z pobočky odešel a z místa odjel na neustanoveném motocyklu tmavé barvy,“ upřesnila Sochorová s tím, že se během přepadení nikdo nezranil.
Lupiči je zhruba čtyřicet let, měl na sobě tmavé oblečení a na hlavě integrální tmavou motocyklovou přilbu. Policisté po něm nyní intenzivně pátrají, muže podezírají z loupeže, za což mu hrozí až deset let vězení.
Lupič přepadl poštu v Košťálově.
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