Jak jste se dostal k tomu, že budete natáčet výuková videa z jízd v autoškole?
Sledoval jsem na YouTube chlapíka z Anglie, který dělal simulované zkoušky. Někoho si vybral, posadil ho do svého auta a jel s ním, jako kdyby dělal zkoušku. To u nás nejde. U nás nemůžete vzít někoho z ulice, když nemá řidičák. Ale inspirovalo mě to, že bych mohl dělat něco podobného.
Aby to pomohlo vašim žákům?
Nejprve jsem točil výuková videa a časem jsem chtěl ukázat žákům i videa ze samotných zkoušek. Komisař po zkoušce řekne, že v Jánské ulici došlo k chybě. Žák je ve stresu a vůbec neví, o kterou ulici jde. Většina lidí ani nezná ulice jmény. Tak jsem si říkal, že by tato videa mohla být zajímavá.
Poslední dobou se ukazuje další potíž: Žáci jsou mechanicky nešikovní. Neumějí koordinovat ovládání rukou a nohou, což je v autě nezbytně nutné.