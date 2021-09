Přepadl trafiku a hrozil injekční stříkačkou, aby mohl zpátky do vězení

Ve čtvrtek 23. září přišel do trafiky v České Lípě a požadoval, aby mu prodavačka vydala peníze z pokladny. V ruce držel injekční stříkačku a hrozil, že ji nakazí žloutenkou, když ho neuposlechne. Po chvíli změnil názor a požadoval jen, aby na něj přivolala policisty s tím, že na ně bude čekat na nedalekém autobusovém nádraží.

„Žena nechtěla nic riskovat a zavolala na tísňovou linku 158, kde tlumočila jeho požadavek. Na místo přijela hlídka, která podezřelého opravdu našla na autobusovém nádraží. Postával u stánku s občerstvením, a jakmile spatřil kolegy, označil sám sebe za pachatele loupeže a nadšeně je vítal,“ popsala Ivana Baláková, tisková mluvčí policie Libereckého kraje. Muž byl navíc pod vlivem drog a dechová zkouška prokázala, že měl v krvi 2,27 promile alkoholu.

Policie umístila muže do cely, kde mohl po vystřízlivění podat výpověď. Potvrdil, že se k loupeži uchýlil jen proto, aby se dostal zpátky do vězení. Ze stejného důvodu ve středu 22. září nutil číšníka v Kamenickém Šenově, aby mu zavolal policejní hlídku. Vyhrožoval mu, že ho v opačném případě napadne, nebo okrade. Toho dne skončil na protialkoholní záchytné stanici v Liberci, odkud si to o den později namířil do České Lípy.



„Jako recidivista už má zkušenosti a věděl, že se rychle dostane do vězení, jen když spáchá závažný trestný čin. Tvrdil, že má žloutenku a že prodavačku nakazí, aby měl pojistku, že ho do vězení vezmeme,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Na svobodě by byl nebezpečný

Českolipskému recidivistovi nyní hrozí až deset let odnětí svobody za loupež. „Vyhodnotili jsme, že pokud by nešel do vazební věznice, byl by na svobodě pro lidi velmi nebezpečný. Pravděpodobně by se snažil dostat zpátky za každou cenu,“ konstatovala Baláková.

Na Českolipsku to není jediný případ, kdy pachatele závažného trestného činu motivoval právě návrat do vězení. V roce 2015 tehdy 28letý muž velmi surově napadl bezdomovce v Novém Boru. Krajský soud ho v roce 2016 pravomocně odsoudil za pokus o vraždu. „Událost, která se stala minulý týden, není v našem kraji častá, ale ani ojedinělá,“ dodala mluvčí policie Ivana Baláková.