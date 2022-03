Vrty u Jablonce znepokojily místní lidi, bojí se o vodu i cyklostezku

Proti geologickému průzkumu a případnému zbudování kamenolomu se vymezil například Václav Vít z jabloneckého osadního výboru Vrkoslavice a Dolina.

„Na místě jsme viděli vrtnou soupravu zapíchnutou do turistické stezky a směrem nahoru zdevastované lesní cesty a zbytky dalších vrtů. Je tam uděláno řádově 300 metrů hloubkových vrtů. Znamená to výrazné ohrožení podzemních vod, zrušení cyklostezky, zrušení významu blízké lávky,“ uvedl Vít s tím, že chce udělat vše pro to, aby zde lom na stavební kámen nikdy nevznikl a upozornil také na několik poškozených stromů na místě.

Stejného názoru je i starosta Rádla Miroslav Šikola. „Místo je nadregionálním biotopem. Těžba může způsobit nejen ztrátu vodních zdrojů, ale narušilo by to také význam místní cyklostezky,“ sdělil starosta. Ten se již sešel s představiteli obcí v okolí Jablonce nad Nisou a Rychnova a chce proti případné těžbě zakročit s nimi.

Šikola také v polovině února uvedl pro ČTK, že o probíhajícím průzkumu podloží nikdo Rádlo neinformoval. „Nenašli jsme, že by nám to někdo poslal, nepřišlo to do datové schránky, to máme ověřené, a o žádném dopise nevíme,“ řekl.

Redakce MF DNES požádala o vyjádření k problematice společnost České štěrkopísky, která si vrty objednala. Podle jejího mluvčího Petra Duška se tyto průzkumy dělají zcela běžně na mnoha místech po celé republice.

„Jde o fázi nula. Teprve od výsledků průzkumu se budou odvíjet další kroky. Následoval by náročný povolovací proces, který může trvat i přes deset let a velmi často ani nevede k povolení těžby. Při této příležitosti připomínám, že poslední kamenolom byl na českém území otevřen ještě před rokem 1989. Stavebnictví žije stále z toho, co se otevřelo ještě za socialismu,“ okomentoval Dušek.

Máme souhlas, tvrdí těžaři

Ten také uvedl, že vrty do hloubky několika desítek metrů, probíhaly regulérně a splnily všechny zákonné povinnosti. Řekl také, že Rádlo bylo o všem včas a řádně informováno. To redakci MF DNES doložil několika dokumenty, například dopisem a poštovním dokladem o jeho odeslání na rádelský obecní úřad.

„Obci Rádlo jsme standardně oznámili účel, rozsah a očekávanou dobu provádění uvedených prací. Máme souhlas vlastníka pozemků i vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, kterému jsme předali řádně zpracovaný projekt geologických prací,“ podotkl mluvčí s tím, že pracemi poškozené místo uvede firma do původního stavu.

„Náš dodavatel podrobně prohlédl dotčenou lokalitu za doprovodu revírníka a dohodl se s vlastníkem na opravě lesní cesty. S opravnými pracemi však musíme počkat na vhodné klimatické podmínky a náležité vyschnutí terénu,“ informoval Dušek.

A proč se České štěrkopísky rozhodly zkoumat tuto oblast? „Česká geologická služba dlouhodobě varuje před nedostatkem stavebního kamene. Do deseti let má skončit 60 procent aktivních kamenolomů a nové se neotevírají. Stavební kámen je přitom základní surovinou pro výstavbu silnic, dálnic, železnic i rezidenčních a komerčních nemovitostí. Upřímně řečeno už jen fakt, že již prostý geologický průzkum vyvolá takovou hysterii, svědčí o tom, že Česko neodvratně směřuje k rozsáhlé stavební surovinové krizi,“ dodal Petr Dušek.