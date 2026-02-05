Drifter poškodil letiště v Českém ráji. Mohl ohrozit piloty, zní z rogalo klubu

Autor:
  12:28
Vzletovou a přistávací dráhu letiště ve Všeni na Turnovsku poškodil koncem ledna neznámý řidič. V zasněženém areálu na ní v noci testoval své řidičské dovednosti a limity vozu. Hledá ho policie.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Šlo pravděpodobně o BMW X1, nebo podobný vůz, který 31. ledna ve 22:56 vjel na naši travnatou vzletovou a přistávací dráhu, kde přibližně tři minuty driftoval,“ přibližuje Jan Melša, jeden z členů Leteckého a modelářského klubu Všeň, který o incidentu informoval policii.

Své řidičské dovednosti a limity vozu testoval v noci na zasněženém letišti. Řidiče, který 31. ledna 2026 driftováním poškodil vzletovou a přistávací dráhu ve Všeni na Turnovsku, nyní hledá policie.
Své řidičské dovednosti a limity vozu testoval v noci na zasněženém letišti. Řidiče, který 31. ledna 2026 driftováním poškodil vzletovou a přistávací dráhu ve Všeni na Turnovsku, nyní hledá policie.
Své řidičské dovednosti a limity vozu testoval v noci na zasněženém letišti. Řidiče, který 31. ledna 2026 driftováním poškodil vzletovou a přistávací dráhu ve Všeni na Turnovsku, nyní hledá policie.
Své řidičské dovednosti a limity vozu testoval v noci na zasněženém letišti. Řidiče, který 31. ledna 2026 driftováním poškodil vzletovou a přistávací dráhu ve Všeni na Turnovsku, nyní hledá policie.
8 fotografií

Podle něj řidič, který má na svědomí škodu v řádu tisíců korun, ohrozil život přistávajících pilotů. Tamní plocha neslouží jen pro vzlety a přistávání ultralehkých letadel, ale i složkám integrovaného záchranného systému.

„A v rámci výcviku ji využívají také větší stroje například typu Antonov An-2, Cessna 172 a další. A to celoročně,“ zdůrazňuje Melša, sám sportovní pilot. Občas prý na letiště někdo vjede, ale že by se vydal až do poloviny dráhy, to dosud nezaznamenal.

Auta proměnila běžkařskou stopu v oraniště. Pak řidiči udělali nevídanou věc

Na policii se obrátila také rodina žijící poblíž letiště, která si v noci všimla světel a automobilu na přistávací dráze. „Hlídka přijela poměrně rychle, ale vozidlo už bylo pryč,“ popisuje Josef Čičkán.

Policie okolnosti případu vyšetřuje, aby mohla stanovit jeho právní kvalifikaci. „Předmětem řízení je nejen zjištění výše škody, ale i pátrání po dosud nezjištěném pachateli a ustanovení vozidla, kterým uvedený skutek spáchal,“ uzavírá policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

S neukázněnými driftery se potýká policie po celé republice, v minulosti je zlákalo i parkoviště ve sportovním areálu Vesec na Liberecku. Uplynulý víkend v noci zničili řidiči tří automobilů běžkařské tratě na Polevsku. Následně však nabídli pomoc při opravách a odpoledne strávili zahazováním kolejí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Auta proměnila běžkařskou stopu v oraniště. Pak řidiči udělali nevídanou věc

Sobotní incident z Polevského vrchu řeší policisté. (31. ledna 2026)

Zničenou stopou a rizikem pro lyžaře skončila jízda tří aut po běžkařské trati. Sobotní incident z Polevského vrchu na Českolipsku řeší policisté. Řidiči, kteří trasu v noci poničili, následně...

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

Arnold Schwarzenegger míří do Prahy, na Noci s legendou se setká s fanoušky

Arnold Schwarzenegger v Los Angeles (10. února 2025)

Herec a někdejší guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger míří do České republiky, aby se tu poprvé v historii setkal s fanoušky. Akce, která je součástí série Noc s legendou, se uskuteční 18....

Olympic oslaví narozeniny se světovou hvězdou. Jeho hit zná každý, říká Janda

Premium
Petr Janda s kapelou Olympic na ČEZ Energy Festu v Liberci (31. ledna 2026)

Od úst mu šla pára, ruce mrazem křehly, přesto odehrál téměř hodinový koncert. Petr Janda s kapelou Olympic se v sobotu večer představil na ČEZ Energy Festu v Liberci, který se konal při příležitosti...

Řidič se s kamionem zasekl na železničním přejezdu, vlaky u Mimoně stály

Kamion uvázl na železničním přejezdu. (30. ledna 2026)

Řidič kamionu v Mimoni na Českolipsku nerespektoval dopravní značení a uvázl na železničním přejezdu. Svým počínáním zastavil vlaky, které místem nemohly projet.

Nové parkovací automaty do léta nebudou, Liberec zrušil soutěž na dodavatele

Jedno z parkovišť v Liberci

Výměna zastaralých parkovacích automatů za moderní, které umožňuji i bezhotovostní platby, bude mít v Liberci minimálně několikaměsíční zpoždění. Původně ji chtělo vedení města zvládnout do letošního...

5. února 2026  12:37

Drifter poškodil letiště v Českém ráji. Mohl ohrozit piloty, zní z rogalo klubu

Své řidičské dovednosti a limity vozu testoval v noci na zasněženém letišti....

Vzletovou a přistávací dráhu letiště ve Všeni na Turnovsku poškodil koncem ledna neznámý řidič. V zasněženém areálu na ní v noci testoval své řidičské dovednosti a limity vozu. Hledá ho policie.

5. února 2026  12:28

Z truhlárny do olympijského koryta. Hyman: Místo vydělávání peněz půl roku sáňkuju

Na Světovém poháru v americkém Park City se Ondřeji Hymanovi dařilo a odrazil...

Odložil pracovní náčiní v truhlářské dílně, sundal saně z půdy, oblékl závodní kombinézu a ve svých 39 letech si vybojoval účast na olympiádě. Tak by se ve zkratce daly popsat poslední měsíce sáňkaře...

5. února 2026  11:18

V libereckém nákupním centru hořelo, čtyři lidi vezla záchranka do nemocnice

Hasiči v Liberci vyjížděli k požáru v nákupním centru Géčko. Pět lidí se...

K požáru v prodejně elektra v nákupním centru Géčko v Růžodole vyjížděli ve středu ráno hasiči. Sedm lidí před plameny uteklo, pět z nich se nadýchalo kouře.

4. února 2026  13:09

Vlaky mezi Turnovem a Železným Brodem zrychlily. Přibylo i nové nástupiště

Cestující v Malé Skále se mohou těšit na nově zrekonstruované nádraží.(4. února...

Lidé se dočkali rychlejší železnice i pohodlnějších nástupišť. Po roce prací skončily opravy na železniční trati mezi Turnovem a Železným Brodem. Cestující v Malé Skále se navíc mohou těšit na nově...

4. února 2026  10:36

Vidět v Hongkongu nápis Kamenický Šenov bylo téměř absurdní, vzpomíná architektka

Premium
Architektka Tereza Šváchová v bývalé lustrárně Elias Palme v Kamenickém Šenově,...

Stop, které zanechává šestatřicetiletá architektka Tereza Šváchová ve veřejném prostoru v Česku, přibývá. A téma skla v architektuře dostává i daleko za hranice. Její kariéru také ovlivnila jedna...

3. února 2026

Auto po nehodě skončilo na boku v řece, zraněného řidiče zachránili hasiči

Auto skončilo v korytě řeky Nisy v Liberci.

V řece Nise nedaleko krajského úřadu v Liberci skončil v noci na úterý řidič osobního vozu. Nezvládl řízení, vyjel ze silnice a zřítil se do koryta. Na břeh ho museli dostat hasiči pomocí žebříků.

3. února 2026  13:40

Zkopal ji a nechal v zimě u přejezdu. Muž přiznal zabití známé, dostal 11 let

Muž se přiznal k vraždě dívky ve Višňové

Na jedenáct let poslal Krajský soud v Liberci do vězení muže za to, že loni na jaře zabil mladou ženu ve Višňové na Liberecku. Jednatřicetiletý Roland K., který se s obětí znal a trávil s ní v místě...

3. února 2026  9:41,  aktualizováno  11:01

Auta proměnila běžkařskou stopu v oraniště. Pak řidiči udělali nevídanou věc

Sobotní incident z Polevského vrchu řeší policisté. (31. ledna 2026)

Zničenou stopou a rizikem pro lyžaře skončila jízda tří aut po běžkařské trati. Sobotní incident z Polevského vrchu na Českolipsku řeší policisté. Řidiči, kteří trasu v noci poničili, následně...

2. února 2026  15:04

V centru seniorů napsala knihu povídek, inspiroval ji trénink paměti

Knihu Slova vyprávějí napsala bývalá dlouholetá ředitelka liberecké knihovny...

Z kurzů trénování paměti vznikla v libereckém centru seniorů RoSa kniha Slova vyprávějí. Autorkou téměř třiceti krátkých příběhů je bývalá dlouholetá ředitelka Krajské vědecké knihovny Věra...

2. února 2026  11:04

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nezvyklé řešení liberecké kalamity, Kováč vyzdvihl veterány: Zvládli to skvěle

Jan Mikula z Liberce (dole) svadí souboj s Kanuem, ze Zlína

Obrana fotbalového Liberce se před startem jarní části ligy ocitla v troskách, proto přišel čas na divokou improvizaci. Na hře Slovanu se to však v úvodním mrazivém zápase se Zlínem ani v nejmenším...

2. února 2026  7:08

Arnold Schwarzenegger míří do Prahy, na Noci s legendou se setká s fanoušky

Arnold Schwarzenegger v Los Angeles (10. února 2025)

Herec a někdejší guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger míří do České republiky, aby se tu poprvé v historii setkal s fanoušky. Akce, která je součástí série Noc s legendou, se uskuteční 18....

1. února 2026  18:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.