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Dřív sháněli investory, dnes chtějí rady zkušených, studenti rozjíždějí startupy

Eliška Klimšová
  10:53
Programem Výkop podnikatelského inkubátoru Lipo. ink prošlo osm startupů z...

Programem Výkop podnikatelského inkubátoru Lipo. ink prošlo osm startupů z Libereckého kraje. | foto: Veronika Bečková

Začínající podnikatelé hledají první zákazníky, zpětnou vazbu a zkušené lidi,...
Programem Výkop podnikatelského inkubátoru Lipo. ink prošlo osm startupů z...
Začínající podnikatelé hledají první zákazníky, zpětnou vazbu a zkušené lidi,...
Začínající podnikatelé hledají první zákazníky, zpětnou vazbu a zkušené lidi,...
8 fotografií
Ještě před pár lety sháněli začínající podnikatelé hlavně investory. Dnes často hledají něco jiného, třeba první zákazníky, zpětnou vazbu a zkušené lidi, kteří jim pomohou nápad proměnit ve fungující firmu. Ukázal to i letošní ročník programu Výkop podnikatelského inkubátoru Lipo.ink, kterým prošlo osm startupů z Libereckého kraje.

Mezi účastníky byli studenti, kteří chtějí změnit způsob, jakým mladí lidé hledají práci. Sedmnáctiletý student musel kvůli vlastní firmě získat souhlas soudu. Jiný startup chce propojit studenty se zaměstnavateli a další nabídnout obcím levnější čištění odpadních vod.

„O letošní běh programu byl opět velký zájem. Do finále se dostalo osm projektů z velmi rozdílných oblastí. Přestože součástí programu je i možnost oslovit investory, většina účastníků nehledala primárně kapitál. Zajímala je hlavně zpětná vazba, přišli si pro radu od zkušených,“ vysvětlila manažerka programu Petra Sedláčková.

Jedním z osmi startupů letošního ročníku je projekt Praxijo, který propojuje studenty se zaměstnavateli a reaguje na častý problém mladých lidí, kdy rozhodují o své budoucnosti bez dostatku informací a praxe. Firmy díky němu hledají mladé lidi, kteří mají o jejich obor skutečný zájem.

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„Jde to dělat jinak a jde to dělat lépe. Spolupráce mezi studenty a firmami může být mnohem efektivnější, než je dnes. Chceme pomoci studentům získat relevantní zkušenosti a firmám zase usnadnit hledání lidí,“ pověděli členové týmu Praxijo.

Teprve sedmnáctiletý student Robin Horáček kvůli věku musel před založením firmy získat souhlas soudu k podnikání nezletilého. Horáček chce se svým projektem Akviza firmám pomoci zavést automatizace a zbavovat obchodníky rutinní administrativy. Nápad vznikl z vlastní zkušenosti ve studentské organizaci, kde vedl obchod.

„Spravovali jsme tabulky místo toho, abychom skutečně prodávali. Právě proto jsem začal pracovat na Akvize. Chci firmám pomoci zavádět systémy, díky kterým se mohou věnovat zákazníkům a obchodu, ne administrativě,“ vysvětlil zakladatel projektu Akviza, který funguje již téměř rok. Horáček hledá kontakty a další obchodní příležitosti spíš než přímého investora.

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Jiný typ problému řeší projekt Kantostroj. Jeho zakladatel Martin Kanta začal s nápadem při psaní diplomové práce zaměřené na kořenové čistírny odpadních vod.

Tato technologie je běžná například ve Francii nebo v Rakousku, v Česku se ale využívá méně. Kanta chce pomoci také obcím a menším městům řešit čištění odpadních vod jednodušeji a levněji.

„Technickou část jsem měl promyšlenou už během diplomové práce. Nejtěžší není něco vymyslet, ale dostat to do praxe. Výkop mi pomohl najít cestu, jak projekt dál rozvíjet a ověřit ho v reálném provozu,“ popsal zakladatel projektu Kanta s tím, že připravuje další vývoj technologie a jedná o možnosti pilotního ověření v praxi.

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„Jsem přesvědčený, že když dáme lidem s dobrými nápady podporu na začátku jejich podnikání, neprospěje to jen jim samotným, ale celému regionu. Vznikají nové firmy, pracovní místa i řešení, která mají skutečný dopad na život kolem nás,“ podotkl ředitel Lipo.inku Ondřej Král.

Tříměsíční inkubační program pro začínající podnikatele z Libereckého kraje Výkop funguje od roku 2023 a za tu dobu jím prošlo 35 startupových týmů. Účastníkům nabízí workshopy, mentoring, expertní konzultace i možnost představit svůj projekt investorům.

„Lipo. ink zároveň prostřednictvím svých podnikatelských inkubací podpořil už více než 130 firem a projektů. Právě podobné programy pomáhají proměňovat zajímavé nápady v reálné firmy, které posouvají region dopředu,“ uzavřel Edvard Kožušník, statutární náměstek hejtmana pro hospodářský a strategický rozvoj Libereckého kraje.

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