Lípa Musica přiveze do regionu světová jména. Festival slaví čtvrtstoletí

Večery při svíčkách, v kostelech a bazilikách, ale třeba i na huti. Organizátoři mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica odtajnili program jubilejního ročníku.
Během závěrečného koncertu 31. října na sebe strhne pozornost Avishai Cohen, světová jazzová ikona. | foto: Festival Lípa Musica

Ze světových pódií si odskočí na koncert do severních Čech a saského příhraničí. Pětadvacátým rokem oživuje mezinárodní hudební festival Lípa Musica zapomenuté kouty regionu, kam láká hvězdné hosty napříč hudebními žánry.

„O festival se stará kolektiv nadšených lidí, kteří jsou přesvědčeni o tom, že pohraniční nemusí být vykořeněné a nekulturní. Naopak sem přiváží to nejlepší, co česká a mezinárodní scéna v klasické i neklasické hudbě nabízí,“ shrnuje mluvčí akce Jitka Cidlinová.

Letošním podtitulem, který se festivalem prolíná, je žena. Podle ředitele Martina Prokeše byly zhruba osmnáct let ženy ve štábu Lípy Musicy v převaze, pak se to začalo narovnávat. „A teď jsme v rovnováze,“ sděluje.

Festival začne na Oybinu, vynesou tam varhany

Tradiční festivalový prolog se uskuteční 26. června na hradu Oybin v Sasku pod širým nebem. „Loni jsme měli velké štěstí a těsně před koncertem – asi tak dvacet sekund? – přestalo pršet,“ směje se Prokeš. Do zříceniny hradu na pískovcové stolové hoře bude třeba vynést varhany, na něž zahraje bosonohá a živelná varhanice Katta.

Pětadvacátý ročník festivalu otevře v libereckém divadle F. X. Šaldy 11. září renomovaná italská sopranistka Roberta Mameli. „Přiznám se, že jsem se platonicky zamiloval už do Youtube ukázky. A věřím, že nás bude víc,“ konstatuje s nadsázkou Prokeš.

Charismatickou pěvkyni bude doprovázet Collegium Marianum Orchestra v čele s flétnistkou a rytířkou Řádu umění a literatury Janou Semerádovou, jež se stala také uměleckou garantkou festivalu.

Hudba zní v kostelích i huti, festival vábí diváky na hvězdné hosty

„Roberta je pro mě láskyplná pěvkyně se vším, co má pěvec mít. Emoce prožívá i mimo podium. Nesmírně jsme si sedli,“ svěřuje Semerádová z pohledu svého i Collegia.

Soud krále českého si vyslechnou diváci 25. září v České Lípě, kde prostřednictvím komorního vokálního souboru Cappella Mariana a dabéra Jaromíra Meduny ožije hudba a verše francouzského básníka a skladatele Guillauma de Machauta.

„V pořadu vystupuje Jan Lucemburský coby sudí sporu o tom, kdo je více nešťastný – zda dáma, které zemřel milý, nebo rytíř, kterého vyvolená opustila pro lásku k jinému,“ líčí Semerádová, jež dva dny poté spojí v Turnově síly s mimem Radimem Vizvárym v inscenaci, která vzdá hold tvorbě Jeana-Philippa Rameaua.

„Rád bych, aby diváci viděli, že je pantomima současný, silný, svébytný, a především vytříbený jazyk, který dokáže vést rovnocenný dialog s hudbou,“ říká přední český mim.

Hudba se rozezní i v Železném Brodě

Festival duchovní hudby každoročně vyhledává nová místa pro své působení, ani letošek nebude výjimkou. Posluchačům se nově otevřou prostory barokního kostela Nejsvětější Trojice v Bzí u Železného Brodu, kde se 12. září prostřednictvím souboru Ensemble Inégal zúčastní Lužanské mše od Antonína Dvořáka.

Že se pořadatelé nezaleknou ani velkých jmen světových pódií, opětovně prokážou 18. září, kdy českému publiku představí fenomén VOCES8, jenž zkoumá rozmanitost americké sborové tradice. „Čeká nás nádherný zážitek,“ nešetří superlativy Prokeš.

Repertoár souboru, který inspiruje mladé diváky po celém světě, sahá od renesanční hudby až po současnou. Od založení v roce 2005 ansámbl vystoupil v nejprestižnějších koncertních sálech světa. Letos se k nim zapíše i bazilika Všech svatých v České Lípě.

Klasická hudba bude znít po celém kraji, o vstupenky na festival je zájem

V Novém Boru 27. října odehraje Collegium Marianum velkolepé moteto Jeana-Josefa de Mondovilla. Podle Semerádové, jež stojí v čele souboru, jde o náročné vystoupení, pro něž vybrali nejlepší zpěváky.

„Je to pro vysoké tenory a vysoké barytony – takže hlasy, které normálně v Čechách pro tento typ hudby nepoužíváme,“ dodává.

Vstupenky budou rychle mizet

Od zahajovacího koncertu v roce 2017, kde vystoupil Joel Frederiksen s Requiem za růžový měsíc, se na ředitele festivalu lidé obracejí, že by jej opět chtěli slyšet.

V Zahrádkách se jim to 26. září poštěstí. Britský folkový písničkář Nick Drake v roce 1972 natočil album Pink Moon, které Frederiksen následně propojil s gregoriánskou mší.

„Joel je miláček publika. Ženy ho milují a muži obdivují. Má překrásný sametový hlas,“ konstatuje ředitel festivalu, který očekává, že se všech 180 vstupenek na večer při svíčkách vyprodá ve velmi krátké době.

Nové koncertní místo poskytne také Sýpka Lemberk, kam 13. září přijede Marie Puttnerová a její kapela s deskou Laila Tov. Výtvarníci Lada Semecká a Petr Lada tyto prostory nadto oživí od května do konce září svými díly.

„Artefakty a instalace Lady Semecké odkazují na japonské chápání důležitosti procesů, času a elementárních zdrojů. Petr Lada na výstavě vede dialog s myšlenkami, materiály a prostorem sýpky, který nezapře monumentálnost a symboliku baroka,“ nastiňuje mluvčí festivalu Cidlinová.

Experiment na sklářské huti

Součástí doprovodného programu bude také promítání filmu Gloria! v kině v Doksech nebo výstava sochařky Johanny Meier-Michel v českolipském KD Crystal.

Festival se vrátí také na sklářskou huť do Kamenického Šenova, kde si 10. října diváky podmaní hudebnice Beata Hlavenková a Leoš Hort alias HRTL se syntezátory, beaty a ambientem.

„Sama jsem na tenhle večer moc zvědavá, těším se na vše, co nás čeká – na barevnost, kontrast, dynamiku, ponor a energii. A ano, bude to experiment,“ připouští Hlavenková.

Liberec bude hostit jazzovou legendu

Pro koncert neobvyklé místo protne desítkami světel a laserů David Vrbík, současně se budou v průběhu benefiční akce pod rukama sklářek rodit umělecká díla.

„Loni jsme zjistili, že někteří z nás nemohou vydržet na židlích, a prostě jsme se zvedli a tančili jsme,“ vzpomíná ředitel festivalu. I letos se bude na huti tančit.

Během závěrečného koncertu 31. října na sebe strhne pozornost Avishai Cohen. „Izraelský kontrabasista, skladatel a osobnost přiveze do Liberce své trio a Divadlo F. X. Šaldy se tak stane znovu centrem špičkové kultury,“ plánuje Prokeš, pro nějž je příjezd světové jazzové ikony splněným snem.

„Jednou budeme hovořit o tom, že jsme měli na festivalu legendu. Prozatím se spokojme s tím, že přijíždí jedna z nejlepších a nejrespektovanějších jazzových osobností,“ doplňuje Cidlinová.

Definitivní tečku ve formě epilogu za letošním ročníkem obstará v Liberci 2. listopadu jeden z největších vokálních souborů současnosti Collegium Vocale Gent, tentokrát pod ženským vedením Barbory Kabátkové, jež na festivalu vystupovala již v době svých uměleckých začátků.

Kompletní program včetně soupisu festivalových míst je k dispozici na webu Lípa Musica, předprodej vstupenek začne 27. dubna.

„Je pro mě nejen velká čest, ale především čirá radost být při tom, když se rodí dramaturgie jubilejního ročníku, sledovat s údivem, jaké neuvěřitelné osobnosti se daří pro festival získat, přispět svou zkušeností a provést ty nejkrásnější programy, o kterých jsem vždy snila,“ uzavírá garantka festivalu Jana Semerádová.

