V nové regionální prodejně nakoupí lidé bez obsluhy, otevřená bude 24 hodin denně

Nová bezobslužná prodejna s regionálními výrobky by měla fungovat od příštího roku na krajském úřadě v Liberci. Bude otevřená 24 hodin denně a sedm dní v týdnu. Liberecký kraj už vybral firmu, která prostory v budově D připraví.
Nová bezobslužná prodejna s regionálními výrobky by měla fungovat od příštího roku na krajském úřadě v Liberci. Bude otevřená 24 hodin denně a sedm dní v týdnu.

Podle hejtmana Martina Půty pomůže nová prodejna propagaci projektu Liberecký kraj sobě, a tedy regionálních výrobců potravin a zemědělských produktů a jejich šíření. Také by mohla fungovat jako testovací prostředí pro obce, které na svém území žádné prodejny nemají, nebo je jen obtížně udržují v chodu.

„Toto může být jedna z variant, jak zajistit zásobování obyvatel bez nároku na pracovní síly, které jsou v nákladech dlouhodobě vždy to nejsložitější, co prodejny výrazně omezuje,“ nastínil Půta.

Prodejnu s nabídkou regionálních produktů by viděl nejraději otevřenou už od 1. ledna 2026, vše se bude odvíjet i od spolupráce se stavebním úřadem, který má rozhodnout o potřebných stavebních úpravách.

Podobná prodejna bez obsluhy funguje od loňského roku v Pěnčíně na Jablonecku. Zákazník se dostane dovnitř po ověření totožnosti, na bezproblémový chod dohlíží kamerový systém.

Přípravu prostor na krajském úřadě by měl mít na starosti stejný dodavatel, který je vybaví totožnými technologiemi – firma Knowinstore za nabídkovou cenu 2,7 milionu korun i s daní. Ta po podpisu smlouvy započne projektovou činnost, jejím úkolem bude zajistit i nezbytná stavební povolení. „Poté bude mít firma po převzetí staveniště na dokončení 70 dnů,“ informoval mluvčí kraje Filip Trdla.

„Součástí zakázky bude i pořízení a instalace vybavení showroomu, kombinovaného výdejního boxu s neutrální a chlazenou částí, technologie pro bezobslužný prodej a také úprava místnosti v mezipatře, která bude sloužit jako prostor pro workshopy,“ doplnil Vladimír Richter, náměstek pro resort zdravotnictví.

Pro regionální řemeslníky uvolnil Liberecký kraj letos v dotačním fondu bezmála 1,5 milionu korun. Podpory se dočká 34 žadatelů – právnických i fyzických osob – kteří jsou nositeli značek místní produkce a jejichž sídla či provozovny se nacházejí na území kraje.

Řemeslné výrobky lokálních producentů jsou ke zhlédnutí na webu projektu Liberecký kraj sobě www.lksobe.cz.

„Liberecký kraj sobě vznikl při covidu a ukazuje se, že je i v dalších letech, kdy je prodejní síť v běžném režimu, podpora regionálních výrobců užitečná,“ podotkl Půta. Podle něj výrobci ovládají tradiční postupy a své řemeslo, ale potřebují pomoc například s marketingem a dalšími úkony nezbytnými k tomu, aby své výrobky dostali ke konečnému zákazníkovi.

