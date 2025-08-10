V nové regionální prodejně nakoupí lidé bez obsluhy, otevřená bude 24 hodin denně

Podle hejtmana Martina Půty pomůže nová prodejna propagaci projektu Liberecký kraj sobě, a tedy regionálních výrobců potravin a zemědělských produktů a jejich šíření. Také by mohla fungovat jako testovací prostředí pro obce, které na svém území žádné prodejny nemají, nebo je jen obtížně udržují v chodu.
„Toto může být jedna z variant, jak zajistit zásobování obyvatel bez nároku na pracovní síly, které jsou v nákladech dlouhodobě vždy to nejsložitější, co prodejny výrazně omezuje,“ nastínil Půta.
Prodejnu s nabídkou regionálních produktů by viděl nejraději otevřenou už od 1. ledna 2026, vše se bude odvíjet i od spolupráce se stavebním úřadem, který má rozhodnout o potřebných stavebních úpravách.
Podobná prodejna bez obsluhy funguje od loňského roku v Pěnčíně na Jablonecku. Zákazník se dostane dovnitř po ověření totožnosti, na bezproblémový chod dohlíží kamerový systém.
Pěnčín otevřel první obchod bez prodavačů v kraji, lidé nakoupí i bez mobilu
Přípravu prostor na krajském úřadě by měl mít na starosti stejný dodavatel, který je vybaví totožnými technologiemi – firma Knowinstore za nabídkovou cenu 2,7 milionu korun i s daní. Ta po podpisu smlouvy započne projektovou činnost, jejím úkolem bude zajistit i nezbytná stavební povolení. „Poté bude mít firma po převzetí staveniště na dokončení 70 dnů,“ informoval mluvčí kraje Filip Trdla.
„Součástí zakázky bude i pořízení a instalace vybavení showroomu, kombinovaného výdejního boxu s neutrální a chlazenou částí, technologie pro bezobslužný prodej a také úprava místnosti v mezipatře, která bude sloužit jako prostor pro workshopy,“ doplnil Vladimír Richter, náměstek pro resort zdravotnictví.
Pro regionální řemeslníky uvolnil Liberecký kraj letos v dotačním fondu bezmála 1,5 milionu korun. Podpory se dočká 34 žadatelů – právnických i fyzických osob – kteří jsou nositeli značek místní produkce a jejichž sídla či provozovny se nacházejí na území kraje.
Středoškolská tlačenka, pivo i česnek se pyšní značkou Regionální potravina
Řemeslné výrobky lokálních producentů jsou ke zhlédnutí na webu projektu Liberecký kraj sobě www.lksobe.cz.
„Liberecký kraj sobě vznikl při covidu a ukazuje se, že je i v dalších letech, kdy je prodejní síť v běžném režimu, podpora regionálních výrobců užitečná,“ podotkl Půta. Podle něj výrobci ovládají tradiční postupy a své řemeslo, ale potřebují pomoc například s marketingem a dalšími úkony nezbytnými k tomu, aby své výrobky dostali ke konečnému zákazníkovi.