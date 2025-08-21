Zemědělci bojují za zadlužený lihovar. Rozprodej po částech je nevýhodný, tvrdí

Fungoval dvě desetiletí a měl tisíce zákazníků, teď je v insolvenci a hrozí mu zánik. Zemědělci spolu s jednatelem lihovaru Style Bohemia v Zásadě na Jablonecku bojují o jeho záchranu. Insolvenční správkyně plánuje rozprodat technologii a budovu zvlášť, což by podle kritiků znamenalo znehodnocení celého podniku. Regionální agrární rada proto spouští petici, kterou chtějí osud společnosti zvrátit.
„Bylo to i vlivem covidu. Snažili jsme se to vyřešit podáním reorganizačního návrhu, který jsme projednali s věřiteli. Soud nám nevyhověl a prohlásil konkurz,“ popsal jednatel firmy Martin Balatka.

Při konkurzu jde o prodej majetku, zatímco u reorganizace má firma možnost fungovat dál a splácet dluhy za provozu.

Palírna v Zásadě unikla krachu. Soudní poplatky musí uhradit věřitel

Proti rozhodnutí se Balatka dvakrát odvolával k vrchnímu soudu, který nakonec reorganizaci povolil. „Tím ale došlo k velké časové prodlevě a už jsme nemohli naplnit všechny body plánu. Insolvenční správkyně podnik provozovat nechtěla a museli jsme plán stáhnout,“ vysvětlil Balatka.

Soud pak v dubnu 2023 prohlásil konkurz už definitivně. Od té doby podnik nevyráběl.

Podle ČTK přihlásili věřitelé pohledávky za bezmála 20 milionů korun, největším zajištěným věřitelem je Česká spořitelna, které firma dluží téměř pět milionů korun. Pohledávku téměř za šest milionů přihlásila firma Kornel CZ.

„Do roku 2024 ještě probíhala sezona pěstitelského pálení. Správkyně začátkem letošního roku řekla, že se budou rozprodávat jednotlivé části podniku. Ty části ale netvoří funkční celek,“ upozornil Balatka.

„Chceme, aby se tu potravinářství udrželo“

Výtěžek podle něj bude nevýhodný. „Jde o to, že bude zvlášť prodaná třeba destilační kolona a lihové měřidlo, což jsou věci, které k sobě určitě patří. Ani věřitelé s tím nesouhlasí,“ dodal Balatka.

Proti rozprodeji se postavila i Agrární komora ČR a regionální agrární rada. „Prodej na díly je ohromně nevýhodný. Naší snahou je dohodnout se, abychom podnik mohli znovu otevřít,“ sdělil předseda Agrární komory pro Liberec a Jablonec nad Nisou Jiří Sameš.

„Bojujeme za místní producenty potravin. Budeme dělat vše pro to, aby podnik zůstal zachovaný, protože za ty roky už nám toho z Libereckého kraje zmizelo hodně,“ myslí si předseda Regionální agrární rady Libereckého kraje Robert Erlebach, podle kterého jde jen o co nejrychlejší prodej za jakoukoliv cenu. „Chceme, aby se tu potravinářství udrželo,“ doplnil.

„Žádnému potenciálnímu zájemci o odkup majetkové podstaty není a nikdy nebylo bráněno v učinění nabídky na odkup,“ připomněla insolvenční správkyně Monika Cihelková.

„Rozprodává se to pomalu jako šrot“

Erlebach upozornil, že v lihovaru jsou v tuto chvíli i zásoby, které mají velkou cenu. Jde podle něj o samotné výrobky v hodnotě 400 tisíc korun, lahve k naplnění za milion nebo třeba kvas, který už je nenávratně znehodnocený. Podle Erlebacha přitom mohl kvas vynést asi tři miliony korun.

„V současné době je prověřováno tvrzení o existenci kvasu ze sklizně roku 2024, který byl údajně znehodnocen,“ konstatovala insolvenční správkyně Cihelková, podle které je snaha o pokračování provozu pěstitelské pálenice iracionální.

„Provoz byl ukončen před více než patnácti měsíci a ani v době, kdy měl dlužník dispoziční oprávnění, nebyl provoz ziskový,“ podotkla Cihelková.

„Výše pohledávek činí třetinu z hodnoty celého majetku. Připadá mi naprosto hloupé si zničit takový provoz,“ poukázal Erlebach. „Rozprodává se to pomalu jako šrot. Navíc za dům byla první nabídka 15 milionů korun, během krátké doby spadla na osm. To není ani hodnota pozemku,“ zlobí se.

Petici adresují insolvenčnímu soudu

Pokud se lihovar letos neotevře, zmaří se podle zemědělců příležitost na záchranu podniku. Podle Balatky by navíc letošní sezona, která teď začíná, mohla být velice dobrá.

„Palírna tu fungovala dvacet let a má zhruba tři tisíce zákazníků, kteří si nechávali ovoce každoročně zpracovat. Myslím, že byli spokojení. I proto bych chtěl, aby firma pokračovala dál,“ přeje si Balatka.

Zemědělci s Balatkou sepsali petici, kterou adresují insolvenčnímu soudu. „Podle zákona má být podnik zachován v chodu, pokud je to možné a výhodné. A ta možnost se tu úplně jednoznačně nabízí. Chceme, aby k tomu soud přihlédl,“ nastínil Erlebach. Petice bude dostupná jen v papírové formě, a to především v Zásadě a okolí.

Podle zemědělců jde o víc než jen o firmu. „Je jediným zdrojem kvalitního zpracování ovoce pro zahrádkáře a ovocnáře v regionu. Naše země je dnes u ovoce soběstačná jen z třiceti procent a my si tu budeme likvidovat podniky, které fungovaly a mohou fungovat i dál,“ uzavřel Erlebach.

