Palác znovu připomíná severní Itálii, oprava odkryla i baronovu koupelnu

Inspirací mu tehdy byly renesanční vily na severu Itálie. Luxusní sídlo pro barona Johanna Liebiega mladšího se stalo ozdobou tehdejšího Liberce.

Teď se mu bývalá krása znovu vrátila. Při rekonstrukci se objevila řada původních prvků, které se za komunismu překryly a v podstatě nikdo o nich nevěděl.

„Při obnově slunečních hodin na fasádě v atriu jsme objevili figurální malby, které jsme nechali obnovit v původní barevnosti. Překvapením byla i historická výmalba uvnitř paláce, která byla donedávna překrytá. Vůbec tu byla řada nečekaných objevů. Třeba stropy v centrální části paláce byly zabílené, mysleli jsme, že jsou štukové. A on to nebyl štuk, ale dřevo. A to co se zase tvářilo jako dřevo, byl štuk. Proč to takhle bylo, netušíme. Velkým překvapením bylo i odkrytí původní Liebiegovy koupelny s krásnou výmalbou nebo historické studny v boční přístavbě,“ vypočítává technický specialista libereckého magistrátu Jan Lajksner.

Při opravě se přitom dbalo i na různé umělecko-řemeslné detaily, kterými se Liebiegův palác dodnes pyšní. Jde například o dřevěné táflování stěn podle původních vzorů, obložení oken se skrytými okenicemi, kování, dveře, parketové podlahy nebo zábradlí u hlavního schodiště.

V centrálních chodbách pak zaujmou v podlahách zdobené litinové mřížky, což je pozůstatek původního otopného systému.

„Při rekonstrukci jsme hodně vycházeli ze starých stavebních plánů a dochovaných fotografií. Díky tomu jsme mohli udělat repliku historického skleníku s pařeništěm nebo střešních světlíků,“ zmínil Lajksner.

Oranžerie už není zazděná

Největší pozornost u návštěvníků ale patrně vzbudí obnovená prosklená oranžerie, která byla donedávna zazděná. Do oranžerie s barevnými skly podle původních vzorů se ale nevrátí zimní zahrada, ale bude z ní nově kavárna propojená s terasou a zahradou.

„Do paláce se nám také podařilo vrátit dvacet původních křišťálových lustrů, které byly dlouhé roky schované v depozitáři Oblastní galerie Liberec. Jejich opravu a sestavení do původního stavu zajistila společnost Preciosa Lustry. Samotná hodnota lustrů se odhaduje na 1,3 miliony korun,“ řekla manažerka projektu Hana Kotanidisová z liberecké radnice.

Celková obnova Liebiegova paláce přijde na 263 milionů korun. Z toho město do rekonstrukce vložilo 40 milionů, zbytek uhradila formou dotací Evropská unie. Původně se přitom počítalo s náklady 208 milionů, zdražení způsobil podle stavařů horší stav budovy, než se čekalo.

„Ukázalo se, že dřevěné konstrukce a podlahy byly napadeny houbami a hmyzem daleko více než byl odhad. S nadsázkou řečeno, původně se měly podlahy přebrousit a nalakovat. Ale ve skutečnosti jsme v mnoha místnostech měnili celé souvrství. Zhlaví trámů byla natolik degradovaná, že se náklady na rekonstrukci zvýšily, také jsme museli prodloužit termíny. Limitoval nás i nedostatek dřeva na trhu a jeho vysoké ceny kvůli válce na Ukrajině,“ řekl Ondřej Holec z firmy Metrostav.

Od 1. listopadu se začne prázdný palác vybavovat nábytkem a počítači, což potrvá do března 2023. V dubnu se pak do paláce začne stěhovat Komunitní centrum Kontakt, které bude objekt provozovat.

„Nové centrum aktivního života bude sloužit všem obyvatelům Liberce, mladým i starším. Bude zde široká nabídka služeb od volnočasových přes vzdělávací, budou tady i různé sociální služby, počítačové učebny, tělocvična, výtvarné ateliéry, zahradnický klub a další,“ popsal ředitel Kontaktu Michael Dufek, který s proměnou Liebiegova paláce na komunitní centrum před lety přišel.

Altán v zahradě pak poslouží jako místo pro koncerty, svatební obřady či jiné podobné akce. Ty se budou nově odehrávat i před palácem, kde dosavadní živé ploty vystřídala travnatá plocha.